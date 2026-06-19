Catalunya se prepara para una subida de los termómetros desde el domingo y hasta como mínimo la noche de Sant Joan

En cuestión de horas, Catalunya vivirá un aumento exponencial de las temperaturas que, según advierten los expertos, se convertirá en la primera gran ola de calor del verano. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado por primera vez en lo que llevamos de año un aviso generalizado por calor intenso entre el domingo y hasta como mínimo el martes ante un episodio que podría dejar valores de hasta 35 grados en Barcelona y por encima de los 40 en Lleida. Los modelos apuntan a que los termómetros empezarán a subir a lo largo del fin de semana, llegarán a su punto álgido el lunes y a partir del martes, coincidiendo con Sant Joan, podrían empezar a volver a la normalidad aunque, tal y como explican los especialistas, los pronósticos se muestran aún inciertos sobre cómo evolucionará este episodio. Desde la Generalitat, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon ha lanzado un llamamiento a la población y ha pedido "extremar precauciones" ante el riesgo que supone la suma de calor y pirotecnia para la aparicion de incendios.

Los meteorólogos explican que en las próximas horas viviremos la llegada de una masa de aire sahariana extremadamente cálida que provocará una subida drástica de los termómetros y un aumento del polvo en suspensión. Todo apunta a que el fenómeno se iniciará el sábado, cuando se espera un aumento tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas en toda Catalunya. El domingo los termómetros seguirán su tendencia al alza y se espera que la subida de los termómetros escale aún más. El lunes se perfila, por ahora, como el día álgido del episodio. Para esa jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica mínimas por encima de los 24 grados y máximas de hasta 35 en Barcelona, así como valores por encima del umbral de los 40 grados en Lleida. De confirmarse, en algunos puntos podrían vivirse las cifras más altas jamás observadas para esta época del año y hasta alcanzar nuevos récords.

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Los modelos aún se muestran muy inciertos sober cómo evolucionará este episodio pero, por ahora, todo apunta a que a partir del martes empezará a perder fuerza. Con un poco de suerte, coincidiendo con el día de Sant Joan y la noche más mágica del año, los termómetros catalanes empezarán a bajar tras el subidón del fin de semana y, aunque seguirán estando por encima de los valores normales para la época, ya no estarán en valores tan extremos. Durante el día, en Barcelona se esperan máximas de 32 grados, en Girona se llegará a los 34 grados, en Lleida a los 42 y en Tarragona a los 32. De cara a la noche, coincidiendo con las celebraciones de la 'revetlla', los termómetros de Barcelona volverán a rozar los 24 grados en Barcelona, los 22 en Girona, Tarragona y Lleida. Si se confirma, pues, la noche más corta del año en Catalunya tendrá temperaturas tórridas.