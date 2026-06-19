Las barreras lingüísticas de sanitarios y pacientes afectan a la calidad asistencial, según la UAB

Un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha concluido que las barreras lingüísticas entre sanitarios y pacientes afectan a la calidad asistencial y a la equidad de atención a los usuarios, informa en un comunicado este viernes.

Se ha realizado en el marco del proyecto CIMAS: Comunicación Intercultural Mediada en el Ámbito Sanitario, cuyos resultados se han presentado este viernes en unas jornadas celebradas en la Unidad Docente de la UAB del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona), y señalan que hay una falta de recursos y protocoos para gestionar estas situaciones.

El informe ha comprendido un estudio piloto, en el que se ha encuestado a 1.390 profesionales sanitarios y a unos 40 de intermediarios lingüísticos profesionales, así como un análisis cualitativo de las actitudes y percepciones de todos los colectivos implicados (profesionales sanitarios y agentes de salud comunitaria, usuarios, intérpretes y adultos y menores acompañantes).

Los resultados de la encuesta muestran que los problemas de idioma tienen un impacto alto para el 85% de los trabajadores sanitarios y que interfieren mucho o bastante en su práctica profesional; un 29% experimenta dificultades comunicativas al menos una vez por semana y un 9% las vive a diario.

Interpretación

Los servicios de interpretación y mediación intercultural son "claramente insuficientes para cubrir las necesidades reales", lo cual obliga a los profesionales a recurrir a soluciones informales, como familiares o acompañantes del paciente, incluso a menores.

Tras estos, las herramientas de traducción automática son el segundo recurso más utilizado por los sanitarios, mientras que muy pocos profesionales (1,5%) recurren al servicio público de traducción telefónica a través del 061.

Los problemas de comunicación tienen una carga emocional alta para todos los implicados, con consecuencias que afectan a la calidad y la equidad en la atención, el consentimiento informado, la adherencia al tratamiento y la confidencialidad de la información, y provocan malentendidos.

Riesgos y limitaciones

El estudio evidencia que las tecnologías de traducción automática ya forman parte de la práctica asistencial cotidiana, y alerta de las limitaciones y los riesgos que conllevan, ya que "pueden generar una falsa sensación de comprensión e invisibilizar problemas importantes de comunicación".

El equipo de investigación señala que el problema no es solo si la traducción es lingüísticamente correcta, sino "la tendencia a asumir que la comunicación ya se ha producido simplemente porque ha habido una traducción automática de por medio".

Por otro lado, el uso de estas herramientas puede aumentar la carga de trabajo del personal sanitario e impactar en la eficiencia del sistema, ya que las consultas requieren más tiempo, más reformulaciones y más esfuerzos para verificar la comprensión.

Precariedad laboral y brecha territorial

El informe señala la ausencia de planificación y coordinación en las políticas públicas, lo que genera "brechas significativas" entre territorios (Barcelona y el área metropolitana frente a las comarcas de Lleida y de Tarragona); la externalización y la precariedad laboral de los intérpretes profesionales, que erosionan la calidad del servicio, y el uso marginal actual de la mediación.

Noticias relacionadas

A partir de los resultados obtenidos, el equipo de investigación ha elaborado una serie de recomendaciones para la práctica clínica y ha diseñado cursos de formación especializada dirigidos al personal sanitario.