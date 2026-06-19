Un banco tendrá que pagar 6.000 euros por no devolver 104 a una clienta

Cuando se habla de litigación en masa, dos de los fenómenos que dieron lugar a una auténtica avalancha de demandas judiciales en Vigo en la última década fueron las cláusulas suelo primero y los gastos hipotecarios a continuación. La inmensa mayoría de las entidades bancarias se resistieron a devolver el dinero, lo que obligó a los clientes afectados a acudir a la vía judicial. Salvo casos excepcionales, los jueces dieron y siguen dando la razón a los ciudadanos, marcando, con el paso de los años, una jurisprudencia muy clara. Pese a ello, no son pocos los bancos que, ya con el caso judicializado y tras perder en primera instancia, insisten en recurrir hasta llegar a la Audiencia. Incluso en casos en los que las cuantías en juego son realmente exiguas. Es lo que le ocurrió a una vecina de Vigo, que únicamente reclamaba 104,57 euros correspondientes a los gastos de gestoría de una antigua hipoteca. Tuvo que ir al juzgado, la magistrada le dio la razón y ahora, tras apelar la entidad, es el órgano provincial el que refrenda esa primera sentencia. La consecuencia es que el banco no solo tendrá que devolverle esos poco más de 100 euros: también deberá pagar los intereses legales y las costas procesales de las dos instancias, que suponen aproximadamente 6.000 euros entre los honorarios del abogado y el procurador de la litigante.

Las demandas de gastos hipotecarios vivieron un momento álgido en 2024. Pese a que desde hacía tiempo estaban claras las cantidades que podían recuperar los consumidores —100% de la factura del Registro de la Propiedad, de la gestoría y de la tasación y 50% de la del notario—, fue en ese año cuando se clarificó otra importante cuestión, la de la prescripción. El TJUE y el Tribunal Supremo dictaminaron de forma que se amplió sobremanera el plazo para pleitear, pudiéndose también reclamar por hipotecas antiguas, es decir, por contratos ya firmados hace décadas.

Nulidad de la cláusula de gastos

Fue en 2024, precisamente, cuando el antiguo Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo condenó en primera instancia el Banco Santander a abonar a esta mujer representada por el abogado vigués Carlos Pérez Parga los 104,57 euros que reclamaba, tras, como se ha dictaminado en miles de sentencias más en los últimos años, declarar la nulidad por abusiva de la cláusula de gastos a cargo del prestatario que se contemplaba en el contrato hipotecario de la consumidora, que databa de 1998 y que había sido suscrito con el en la actualidad desaparecido Banco Popular.

El banco demandado esgrimió para no pagar esos 100 euros que no le competía soportar reclamaciones derivadas de contratos concertados con el Popular y ya amortizados con anterioridad a la resolución de 2017 de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Fue en 2018 cuando el Santander absorbió al Popular.

La jueza respondió que la litigante no era accionista ni inversora, sino que en su momento simplemente contrató un préstamo hipotecario con la extinta entidad, y que el Santander, «como sucesor universal en las relaciones jurídicas constituidas» con el Popular, debía «soportar la acción en litigio».

La demandada también alegó prescripción, pero la magistrada hizo mención a la jurisprudencia existente para desestimar también dicho argumento.

Transmisión del contrato

Esta sentencia condenatoria de 2024 fue recurrida en apelación por el Santander. La entidad insistió en que el préstamo había sido suscrito con el Popular, que se canceló antes de la resolución de 2017 y que, por tanto, no es titular de dicho contrato «porque no se le transmitió».

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en un fallo de este mismo mes de junio, desestima el recurso y, como ocurrió en primera instancia, impone las costas al banco, además de refrendar la condena a los intereses legales. La resolución, eso sí, aún no es firme y aún cabe ir en casación ante el Supremo.

Noticias relacionadas

Lo que ha ocurrido en este caso se ha repetido en muchos otros procedimientos enjuiciados y sentenciados en Vigo. Los bancos están siendo condenados a pagar los honorarios de los abogados y procuradores de los ciudadanos que pleitean para recuperar su dinero, lo que provoca que, finalmente, deban abonar varios miles de euros más de lo que habrían devuelto si hubieran atendido las reclamaciones de sus clientes en la vía extrajudicial previa.