La Audiencia Nacional cita como testigo al secretario del DAO de la Guardia Civil en las pesquisas a la UCO por filtraciones

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, en sustitución de Santiago Pedraz, ha citado como testigos para el martes en el caso Leire al comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco, y al general al mando de la Jefatura del cuerpo en relación a la información reservada que se le abrió a la UCO por presuntas filtraciones en el caso Koldo.

Estos miembros de la Guardia Civil citados a través de una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, se suman a los cuatro que ya estaban citados para el próximo viernes, entre ellos el ex máximo responsable de la UCO Rafael Yuste, el general jefe de Policía Judicial de este cuerpo Alfonso Alberto López Malo, quien alertó de una campaña contra la UCO, y el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO, para lo que habría contactado incluso con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la que se llegó a reunir en tres ocasiones, según ella misma ha confirmado, si bien ha asegurado que en ningún momento se trató nada de este asunto.

El 10 de mayo de 2025, el diario El Mundo publicaba unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

A raíz de este hecho, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas informó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) de su intención de abrir una información reservada ante las sospechas de que las filtración procediera de la UCO, si bien al cabo de un tiempo acabó siendo archivada.

El secretario en funciones del DAO, suscribe como capitán Juan Manuel Barco Mostaza, el correo electrónico dirigido al JAES con un archivo titulado "Orden incoación información reservada Gral Cortes", según consta en el último informe de la UCO elaborados para esta causa.

“A la vista de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, relativas a la filtración de mensajes privados del Sr. Presidente del Gobierno de España que, a priori, pudieran haber sido obtenidos en el marco de investigaciones judicializadas desarrolladas por la Unidad Central Operativa, solicito a V.E. la incoación de una Información Reservada para determinar el esclarecimiento de los hechos concurrentes en esas filtraciones", indicaba la orden.

En la misma providencia, el juez acuerda requerir a la Fiscalía Superior de Madrid testimonio completo de las diligencias seguidas a raíz de una denuncia interpuesta por Leire Díez contra el fiscal Anticorrupción José Grinda y que fueron archivadas el pasado 15 de diciembre.

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Asimismo reclama el decreto de archivo de la denuncia que presentó el exjuez Luis José Saénz de Tejada contra la juez de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa por la que ha sido juzgado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.