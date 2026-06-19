Cuando América encontró la salvación bailando con sus perros: las fotos que convierten el delirio canino en una historia de amor

En Estados Unidos, país experto en convertir cualquier pasión privada en espectáculo y liturgia, hay mujeres que suben a una pista de baile con sus perros y ensayan una forma de felicidad perfectamente coreografiada. Visten trajes pensados para la canción elegida, giran, retroceden, saltan. Durante unos minutos, la escena parece moverse entre el musical doméstico y una declaración de amor sin palabras. Ese territorio inesperado es el que explora Bego Antón en Everybody Loves to Cha Cha Cha, la exposición que PHotoEspaña y Casa de América presentan en Madrid hasta el 30 de septiembre. La fotógrafa bilbaína se adentra en el Musical Canine Freestyle, una disciplina tan llamativa como reveladora en la que persona y animal construyen juntos una coreografía. Lo que a primera vista podría parecer una rareza pintoresca termina revelándose como algo más profundo: una manera de hablar del vínculo, de la confianza y de esas comunidades afectivas que nacen allí donde casi nadie mira.

Antón, nacida en Bilbao en 1983, viajó por distintos estados de Estados Unidos, de Nueva York a Arizona, para retratar a varias mujeres que han hecho de esta práctica un espacio de expresión y pertenencia. Sus fotografías no se limitan a registrar el momento de la competición ni el colorido de los vestuarios. En ellas hay algo más íntimo: la espera antes de salir a escena, la concentración, la complicidad de una mirada, la mezcla de disciplina y ternura que sostiene cada movimiento. El Musical Canine Freestyle exige coordinación, paciencia y una escucha mutua que va más allá del simple adiestramiento. Una humana y su perro se desplazan al ritmo de la música, ejecutan pasos cruzados y movimientos en espejo. A veces, la coreografía roza el número teatral. Otras, parece una conversación secreta entre dos cuerpos que han aprendido a anticiparse. El perro no aparece como accesorio ni como prolongación decorativa de su dueña, sino como compañero de escena.

'Everybody Loves to Cha Cha Cha' podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. / BEGO ANTÓN

Uno de los conceptos más sugerentes del proyecto es pink bubble, la burbuja rosa de la que hablan algunas participantes para describir el instante en el que todo lo demás desaparece. En esa dimensión suspendida, mujer y perro parecen aislarse del ruido exterior y formar una sola unidad emocional. La exposición se inscribe, además, en un marco simbólico singular. Casa de América la incorpora a la programación con la que conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una efeméride que suele convocar grandes relatos históricos, políticos y nacionales. Frente a esa escala monumental, Everybody Loves to Cha Cha Cha propone una entrada lateral: mirar el país a través de una afición minoritaria, desde gimnasios, concursos, salones comunitarios y espacios donde personas anónimas inventan formas compartidas de entusiasmo.

Bego Antón muestra una mirada irónica a Estados Unidos en el 250 aniversario de su independencia. / BEGO ANTÓN

Esa elección desplaza el foco. En lugar de abordar el país desde sus mitologías oficiales, Antón se detiene en una manifestación de cultura popular aparentemente extravagante, pero cargada de sentido. Sus imágenes hablan de ocio, sí, pero también de soledad, deseo de reconocimiento, imaginación doméstica y necesidad de pertenecer. En torno a estas coreografías se articulan redes de apoyo, amistades, rutinas y pequeñas liturgias afectivas que permiten leer el país desde una escala humana.

En los márgenes

El proyecto dialoga también con el lema de PHotoEspaña 2026: Volver a imaginar. En una época marcada por la saturación visual y la circulación incesante de imágenes, la serie reivindica la capacidad de la fotografía para mirar con tiempo aquello que suele juzgarse demasiado deprisa. Antón no ridiculiza a sus protagonistas ni las convierte en personajes pintorescos. Las observa con humor, sí, pero también con respeto. Hay en su trabajo una mezcla de extrañeza y empatía que impide cualquier lectura condescendiente. La fotógrafa ha construido buena parte de su obra alrededor de universos poco visibles, comunidades singulares y formas de creencia en los márgenes de la normalidad. Aquí, de nuevo, la rareza funciona como puerta de entrada. El espectador llega atraído por la promesa de una escena insólita y termina encontrándose con una reflexión sobre la entrega, la confianza y la necesidad de ser mirado sin burla.

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'Laurie & Timber, Willington, Connecticut'. / BEGO ANTÓN

En Casa de América, la exposición invita a recorrer ese territorio con una sonrisa que cambia de temperatura a medida que avanzan las imágenes. Primero aparece el asombro ante los trajes y las poses. Después, poco a poco, se impone otra lectura: la de una comunidad que ha encontrado en el baile una forma de lenguaje compartido. Lo que parecía ligero adquiere espesor. Lo que parecía simplemente curioso empieza a hablar de amor. Everybody Loves to Cha Cha Cha muestra que la cultura popular, incluso en sus expresiones más inesperadas, ojo, puede revelar zonas profundas de una sociedad. A veces, para comprender un país, no hace falta empezar por sus monumentos ni sus discursos.