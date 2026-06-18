Los hogares de una sola persona serán los mayoritarios en 2040

Desde el año 1970, cuando el número medio de personas por hogar en España llegaba a cuatro, la tendencia ha sido a la baja de forma paulatina, ya que las familias van menguando con el paso de los años y aumentan las personas mayores que viven solas. De esta forma, se ha pasado a tres personas de media por hogar en el año 2001 y a 2,5 en 2023. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la curva seguirá siendo descendente en los próximos 15 años, pasando de las 2,49 personas por hogar de la actualidad a las 2,43 del año 2041.

Fiel reflejo de esta tendencia es que, por primera vez en la historia, para ese año, los hogares en los que vive una sola persona serán los más frecuentes, al adelantar a los de dos personas. Los hogares unipersonales mostrarían de hecho el mayor incremento en los próximos 15 años, tanto en valores absolutos como relativos. En 2041 se llegaría a 6.723.570 hogares unipersonales (el 30,6% del total), con un aumento del 19,6% respecto a 2026. El número de personas que viven solas pasarían de representar así el 11,3% de la población total en 2026, al 12,5% en 2041.

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Los hogares formados por dos personas, entretanto, alcanzarían los 6.690.059 en 2041 (el 30,5% del total), con un aumento del 16,7% desde 2026. Sumando los dos vectores, se obtendría un resultado sorprendente: en el año 2041, seis de cada diez hogares estarían formados por dos personas o menos.

Menos hogares de cuatro personas

De igual modo, entre 2026 y 2041 crecerían los hogares más pequeños (de una o dos personas) y, en menor medida, los de tres personas. Por el contrario, los de cuatro personas o más experimentarían una ligera reducción.

Los hogares con tres personas mantendrían tasas de crecimiento positivas a lo largo del periodo 2026-2041, aunque con un crecimiento limitado (del 3,6%)

Los hogares con tres personas mantendrían tasas de crecimiento positivas a lo largo del periodo 2026-2041, aunque con un crecimiento limitado (del 3,6%), con lo que perderían importancia frente al resto de hogares, pasando del 19,8% en 2026 al 18,5% en 2041.

Por último, los hogares de cuatro o más miembros registrarían una ligera bajada, del 0,4%, pasando de ser el 22,7% de los hogares en 2026 al 20,4% en 2041, según la proyección de hogares realizada por el INE y que se basa en las actuales tendencias demográficas.

Todos estos datos se enmarcan en un cuadro general según el cual el número de hogares residentes en España se incrementaría en 2.184.048 (un 11,1%) entre 2026 y 2041, alcanzando la cifra de 21.943.397.

Los mayores crecimientos, en Murcia y Valencia

De acuerdo con estas proyecciones, el número de hogares aumentaría en todas las comunidades autónomas a lo largo del periodo 2026-2041. Los mayores crecimientos en términos relativos se darían en la Región de Murcia (20,7%), Comunitat Valenciana (16,0%) e Illes Balears (14,7%). En Catalunya aumentaría un 11,7%, pasando de 3,2 a 3,56 millones de hogares.

El tamaño medio del hogar disminuiría en todas las comunidades, salvo en Illes Balears, Catalunya y Comunitat Valenciana. Los mayores descensos se registrarían en Extremadura, Región de Murcia y Cantabria.

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En cuanto al porcentaje de hogares unipersonales, Castilla y León se situaría en cabeza (con un 39,2% del total en el año 2041), junto con Asturias (37,7%) y País Vasco (36,7%). Por su parte, Illes Balears sería la comunidad con menor porcentaje de hogares de una persona (25,9%), seguida de Comunidad de Madrid (26,8%) y Catalunya (27,5%).