Conflicto en la escuela catalana
Trabajadoras de escuelas infantiles se manifiestan en Barcelona para reclamar ratios más bajas y mejores condiciones laborales
Las manifestantes se han concentrado en la plaza Universitat hacia las once de la mañana, desde donde ha comenzado la marcha con cánticos como "el 0-3 existe" y "no somos guardería, somos educación"
Gina Rius y Sigrid Miquel, educadoras de infantil en lucha: "Pedimos las ratios de Europa, ocho niños por cada educador en I-2"
Trabajadoras de escuelas infantiles se han manifestado este jueves por la mañana en Barcelona, coincidiendo con una nueva huelga del sector. El paro lo impulsan Revolució 0-3, CGT, Intersindical y ÁBACOS. Las manifestantes se han concentrado en la plaza Universitat hacia las once de la mañana, desde donde ha comenzado la marcha con cánticos como "el 0-3 existe", "la educación empieza en la escuela infantil" y "no somos guardería, somos educación". Las trabajadoras reclaman cambios legislativos tanto en el Estado como en Catalunya que permitan mejores condiciones laborales y de atención para el alumnado. Entre sus reivindicaciones destaca la bajada de ratios y la equiparación del calendario escolar al resto de la enseñanza pública.
La huelga se enmarca en el contexto de movilizaciones en Cataluña, y también en el Estado. En Catalunya, durante el tercer trimestre se han realizado otras dos jornadas de huelga de esta etapa educativa. La portavoz de Revolució 0-3, Elisabet Serra, ha explicado que la convocatoria surge del colectivo, que, pese a haber participado en el conjunto de movilizaciones de la comunidad educativa, quería una nueva huelga "unitaria y exclusiva" de esta etapa.
Modoficiación urgente de la Lomloe
Serra ha reivindicado la necesidad de "dignificar" el 0-3 y ha lamentado que, con tantos modelos de gestión existentes, se “precariza” el servicio. Por ello, ha reclamado una modificación “urgente” de la Ley de Educación española, la Lomloe, para contar con una norma “que haga de paraguas” para todas las comunidades autónomas y para todo el colectivo. “Sin esta ley, ayuntamientos y administraciones pueden hacer con nosotras lo que quieran”, ha lamentado. Serra ha exigido una bajada de ratios “inminente”, un modelo “público, inclusivo, de calidad y gratuito” y ha criticado que los niños y niñas de las escuelas infantiles tengan las jornadas más largas. Por ello, ha pedido la equiparación de los calendarios.
“Estos niños necesitan descansar, compartir tiempo con sus familias y eso pasa por un modelo de conciliación real, y las responsables son las administraciones”, ha manifestado. Además, la portavoz de CGT, Gina Rius, ha exigido directamente a la Generalitat que modifique dos decretos que regulan su actividad “para que incluyan de manera clara unos mínimos” que garanticen la calidad del servicio.
El recorrido de la manifestación ha terminado ante la Delegación del Gobierno español en Barcelona, en la calle Mallorca, adonde ha llegado hacia la una del mediodía. Durante la marcha, las manifestantes han hecho una sentada momentánea en el paseo de Gràcia, esquina con la calle Aragó.
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