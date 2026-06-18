El Supremo obliga a pagar 2,5 millones a Ahmed Tommouhi por pasarse 15 años preso confundido con un violador

El Tribunal Supremo ha concedido una indemnización de 2,5 millones de euros al ciudadano marroquí Ahmed Tommouhi, un hombre que pasó 15 años en la cárcel al ser confundido con el violador reicidente Antonio García Carbonell y al que ahora el Estado deberá compensar por este error judicial.

En 1992, Ahmed Tommouhi fue juzgado por diez violaciones "similares" en municipios tarraconenses, aunque sólo se le imputaron dos. La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 24 años de cárcel y salió n libertad condicional el 18 de septiembre de 2006 de la prisión de Can Brians (Barcelona) tras cumplir más de las tres cuartas partes de su condena. Aunque años más tarde se supo que fue García Carbonell el autor de una de las agresiones, la única que tenía restos de semen, no fue hasta 2023 cuando del Supremo absolvió a Tommouhi tras valorar una prueba que había sido admitida pero que no se examinó por parte por la Audiencia de Barcelona.

Al revisarse el caso los informes periciales de las muestras que había en las prendas íntimas de la mujer agredida mostraron que el perfil genético del semen encontrado no se correspondía con los marcadores del condenado.

Por este error judicial, Tommouhi pidió al Estado una indemnización, que el Ministerio de Justicia denegó. La Audiencia Nacional avaló este rechazó pero, este jueves, el Tribunal Supremo la ha estimado tras considerar que la omisión de esta prueba supuso un sufrimiento moral, la pérdida de oportunidades vitales y un impacto en la personalidad de la persona afectada.

El tribunal considera que el error judicial cometido con esta persona fue inequívoco y cualificado, ya que la Audiencia de Barcelona no valoró la prueba pericial biológica, a pesar de que fue admitida y formaba parte de la causa. El sentencia concluye que “ese error fue determinante de que el recurrente permaneciera privado de libertad durante un periodo extraordinariamente prolongado en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia, lo que constituye una afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal”.

Derecho a reparación

La Sala revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de no indemnizar al recurrente al considerar que no concurría en el supuesto enjuiciado error judicial craso o evidente. En este sentido, el Supremo considera que “resulta de forma directa, clara e inequívoca la existencia de una equivocación cualificada caracterizada por: (i) la omisión de una prueba pericial objetiva, relevante y válidamente incorporada al proceso, (ii) su carácter incompatible con la hipótesis incriminatoria, (iii) su potencial determinante del fallo, y (iv) la consiguiente quiebra del proceso lógico de formación de la convicción judicial”.

“La conclusión no se ve alterada, sino antes bien reforzada, si se atiende a las consecuencias derivadas de la resolución anulada, pues el recurrente sufrió una prolongada privación de libertad en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto, extremo que, sin sustituir al juicio técnico sobre la existencia de error, sí exige una interpretación que garantice la efectividad del derecho a la reparación”, remarca la sentencia del Supremo.

Cuantía indemnización

Respecto a la cuantía de la indemnización, la Sala explica que el recurrente permaneció privado de libertad durante un periodo extraordinariamente prolongado, cercano a los dieciocho años, “circunstancia que, por sí sola, sitúa el caso en un plano de excepcional gravedad”. Asimismo, explica que “la prolongación de la privación de libertad determina una intensificación progresiva del sufrimiento moral, de la pérdida de oportunidades vitales y del impacto en la personalidad del afectado, que excede con mucho los parámetros ordinarios de los supuestos de prisión indebida de corta o media duración”.

Por todo ello, el tribunal considera que procede fijar una indemnización que compense adecuadamente el conjunto de los daños sufridos, por lo que, de acuerdo con los parámetros empleados por la Sala en supuestos análogos, y evitando tanto soluciones meramente simbólicas como cuantificaciones desproporcionadas, estima procedente fijar la indemnización en 2.500.000 euros, cantidad que considera adecuada para resarcir, de forma razonable y proporcionada, el daño moral y patrimonial causado. El recurrente reclamaba 3.645.000 euros.

Sala Segunda

La decisión del Supremo remarca que el caso de Tommouhi está considerado "excepcional", ya que la resolución penal anulada está fundada en una deficiencia estructural en la valoración de la prueba, en este caso el ADN de una muestra biológica, lo que supone "integrar el concepto de error judicial en sentido propio".

“Aquí no se trata de que el tribunal sentenciador valorase una prueba de modo discutible, sino de que no la valoró en absoluto, pese a haber sido propuesta, admitida e incorporada al proceso”, razonan los magistrados.

Prueba biológica

El tribunal afirma que lel proceso de revisión de la condenca "identifica un elemento de singular trascendencia: la existencia de una prueba pericial biológica ya incorporada al proceso originario que, pese a su relevancia, no fue objeto de valoración efectiva por el tribunal sentenciador”.

Un dato que para la Sala no puede ser minimizado, máxime cuando, como se señala en la sentencia de revisión, dicho informe fue una prueba pericial propuesta por la defensa en su escrito de conclusiones, que había realizado la Policía Científica de Barcelona, prueba admitida por el tribunal y no impugnada por el Ministerio Fiscal.

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“La omisión injustificada en la valoración de una prueba decisiva ya existente en las actuaciones constituye uno de los supuestos paradigmáticos en los que puede apreciarse una quiebra del proceso lógico de decisión judicial, determinante de responsabilidad indemnizatoria”, concluyen los magistrados.