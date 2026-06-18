Reino Unido ya vende sus pulpos hasta en Galicia: factura ya casi el doble que los locales por la plaga

Las costas de Devon o Cornualles, al suroeste de Inglaterra, nunca fueron pulpeiras. Es cierto que hubo dos fenómenos documentados de enorme abundancia de pulpo en el pasado, en los años 1899 y 1950, pero quedaron en lo anecdótico. Allí el negocio lo han generado siempre las vieiras (oysters) o los bueyes de mar (crabs), y tanto los buques de pesca como todo el circuito de comercialización fueron concebidos para faenar y dar salida —y con mucho éxito— a ambas especies. Hasta que hace algo más de un año, en la primavera de 2025, la flota de South West England se empezó a topar con los pulpos. Por docenas, de todos los tamaños, depredando las vieiras o los bueyes que vendían a sus clientes habituales. Y ahí surgió el problema: ¿cómo, dónde y a quién se vende?

«No saben qué hacer con él. Ofrecen palés de mercancía con pulpos de entre 800 gramos y 5 kilos, así es imposible venderlo», explicaba a FARO el dueño de una compañía comercializadora durante la pasada feria de Conxemar. Pero la cosa ha cambiado por completo, constata ahora el mismo empresario. Los ingleses han aprendido el negocio a escala comercial de este cefalópodo y no solo le están sacando partido, sino que ya están exportando su producción a Galicia. «Han mejorado, ya les estamos comprando», explica. Entre enero y marzo, de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, entraron en la comunidad desde Reino Unido más de 113 toneladas de pulpo, más del 72% de todo el volumen importado desde el conjunto de España. En 2025 no entró nada. El del pulpo era un mercado a estrenar para los ingleses.

El aprendizaje ha sido rápido, aunque está muy lejos aún del expertise de la flota y los mercados gallegos. «No llegan al detalle habitual, pero ofrecen» ya pulpo por distintos tamaños, de menos de 2 kilos, de entre 2-4 kilos y los de más de 4 kilos. Los puertos de Newlyn, Brixham y Salcombe, por este orden, son los que están liderando los ránkings de subastas. Los datos estadísticos de la Marine Management Organisation (MMO) del Gobierno británico son elocuentes: 1.324,8 toneladas de pulpo desembarcadas entre enero y abril, por importe conjunto de casi 8 millones de libras (9,24 millones de euros, al tipo actual de cambio). Aquí, las cifras de Pesca de Galicia son las siguientes: 391,2 toneladas y 4,578 millones de euros.

Otro ejemplo de esta masiva proliferación de pulpos —octopus bloom, como lo denominan en Reino Unido— es la comparativa de su producción. Entre los años 2021 y 2024, antes de este fenómeno, el puerto de Newlyn promediaba las 46,78 toneladas anuales desembarcadas; el año pasado dio el salto a las 981 toneladas y, en lo que va de año —hasta el 11 de mayo—, acaricia las 840 toneladas. Es decir, está computando veinte veces más de pulpo a vender en su mercado que un ejercicio normal. El bum del pulpo, que fue tachado de plaga a finales del siglo XIX y a mediados del pasado XX, no tiene visos de remitir, al menos de momento. Y por eso Londres, como desgranó FARO, ya divulgó parte de su estrategia para aprovechar la proliferación de esta especie en sus costas.

Las causas

Un informe dirigido por la Asociación de Biología Marina (Marine Biological Association, MBA) ha divulgado, en más de cien páginas, las causas y consecuencias de esta «dramática floración» de Octopus vulgaris (la misma especie que se pesca en aguas gallegas). Para los investigadores, existe un claro «vínculo climático» que explicaría la abundante aparición de la especie, apuntando directamente al calentamiento global y al aumento de la presencia de agua dulce. Así, según los datos ambientales recabados, se detectaron unas temperaturas marinas y atmosféricas «anómalamente cálidas de forma sostenida» que se combinó con una «salinidad anómala baja» a 20 millas náuticas de la costa. Sobre esto último, el MBA cree que el origen puede estar en la descarga de los ríos desde Francia.

«El equipo de investigación descubrió que las temperaturas marinas inusualmente altas durante los años de floración y el año anterior fueron un factor constante en todas las floraciones registradas», apuntaron los expertos, que también destacan «los vientos sostenidos del este» que podrían haber transportado «larvas jóvenes de pulpo desde las Islas del Canal y el norte de Francia». La investigación contó con el apoyo de científicos de la Universidad de Plymouth y del Laboratorio Marino de Plymouth.

Noticias relacionadas

En definitiva, el estudio indicó que la floración actual es similar a las detectadas con anterioridad en los períodos 1899-1900, 1932-1933 y 1950-1951. Solo que, en esta ocasión, está ya generando negocio y ya no se considera una «plaga perfecta» de «bestias repugnantes», como lo describió un artículo de 1899 del periódico local Western Evening Herald.