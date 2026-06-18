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Juego de azar millonario
La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 18 de junio de 2026, en directo
La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.
El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.
Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.
Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.
El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.
Aquí seguimos el sorteo, en directo:
Invento del siglo XVIII
¿Sabías que la Primitiva fue creada en 1763 por orden del rey Carlos III y a propuesta de su ministro, el Marqués de Esquilache? El objetivo era recaudar fondos para las arcas del Estado sin tener que crear un impuesto nuevo.
Los números más "repetidos"
Aunque en teoría todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, las estadísticas históricas de Loterías y Apuestas del Estado reflejan que el número 38 es el que más veces ha aparecido en los sorteos. Le siguen de cerca cifras como el 39, 47, 3 y 45.
El bote de hoy
El bote de hoy de la Primitiva es de 17,5 millones de euros. ¿Serás el afortunado/a? En unos minutos lo sabrás.
¿Cómo funciona el bote?
El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.
¿Cómo se juega la Primitiva?
Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9. Y los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.
Pero antes… La Bonoloto
Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30
El sorteo de la Primitiva
Buenas noches, empezamos el directo del sorteo de la Primitiva, que está previsto que dé inicio a las 21.40 horas.
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