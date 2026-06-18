Un liquen en peligro de extinción aparece por primera vez en el Cap de Creus

El Parque Natural de Cap de Creus ha identificado por primera vez dentro del espacio protegido Ramalina lusitanica, un liquen protegido y catalogado como especie en peligro de extinción. El hallazgo se ha hecho durante una prospección en la que también se han localizado numerosos talos de Ramalina pusilla, otra especie protegida, clasificada como vulnerable. La identificación la ha hecho Maria José Chesa, especialista en líquenes, miembro del grupo BrioLi-ICHN y del proyecto Alichenology.

El Parque Natural de Cap de Creus ha incorporado un nuevo dato de valor científico con la primera identificación dentro del espacio protegido de Ramalina lusitanica, un liquen protegido y catalogado como especie en peligro de extinción. La cita amplía el conocimiento de la biodiversidad del parque y se suma a las pocas referencias conocidas de esta especie en Catalunya.

La identificación la ha hecho Maria José Chesa, especialista en líquenes, miembro del grupo BrioLi-ICHN y del proyecto Alichenology. En la misma prospección también se localizaron numerosos talos de Ramalina pusilla, otra especie protegida, en este caso considerada vulnerable.

Una especie muy poco citada en Catalunya

La presencia de Ramalina lusitanica en Catalunya es muy escasa. En 2022 se hizo pública una localización en el Parque Natural del Delta de l’Ebre, atribuida a los botánicos Andreu Cera y Antonio Gómez Bolea, de la Universitat de Barcelona. Esta especie se vincula sobre todo a ambientes costeros.

Un estudio publicado en 2024 en el Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural confirmó que Ramalina lusitanica y Ramalina pusilla viven en zonas litorales, sobre ramas y ramitas de árboles y arbustos. Los investigadores revisaron diferentes puntos de la costa catalana entre 2022 y 2024 y ampliaron de manera muy limitada el mapa conocido: Ramalina lusitanica pasó de una a tres áreas confirmadas, y Ramalina pusilla, de tres a seis. El mismo trabajo proponía incluir Ramalina lusitanica como especie en peligro de extinción en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, porque aparece en pocos lugares y con poblaciones reducidas.

Un indicador sensible de los hábitats litorales

Los líquenes son organismos sensibles a las condiciones ambientales y pueden aportar información sobre el estado de los hábitats. En el Cap de Creus, la novedad es doble: la primera identificación de Ramalina lusitanica dentro del Parque y la localización de nuevos ejemplares de otra especie protegida.

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El hallazgo se añade a los seguimientos de flora y biodiversidad que se hacen en el espacio natural para ampliar su conocimiento científico y orientar su gestión.