El juzgado ordena seis meses más de intervención de Cellex por parte del Departament de Justícia

La Dirección General de Entidades Jurídicas del Departament de Justícia de la Generalitat seguirá seis més más con el control de la fundación Cellex, creada por el mecenas Pere Mir para financiar el estudio biomédico. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona ha tomado la decisión de prorrogar la intervención de la entidad dentro de la investigación que realiza por presuntas irregularidades en la gestión de los albaceas de la fortuna de Mir: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas); el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes, y el médico Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron).

En concreto, la jueza cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la fundación Cellex. Nada más empezar la investigación por la presunta apropiación de fondos de la herencia de Pere Mir, en la que habrían participado los tres albaceas imputados, el juzgado nombró un administrador judicial para hacerse cargo de Cellex y otra fundación, la Mir Puig, además de cuatro sociedades vinculadas al mecenas.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona detectó un error de procedimiento y por eso anuló la intervención judicial inicial. De esta forma, el juzgado ordenó que se encargara el Departament de Justícia. Ahora, ha decidido prorrogar seis meses este control mientras sigue la investigación del caso que es compleja por la cantidad de información económica que existe, relacionada con la herencia del mecenas y las operaciones realizadas con el capital que tenía.

En este sentido las sociedades intervenidas están dedicadas a diferentes y amplias actividades: desde la gestión de inversiones individuales y colectivas hasta la inversión inmobiliaria o la importación de materias primas. También está prohibido vender seis inmuebles de los que dispone estas empresas y las fundaciones. Los albaceas están investigados por administración desleal y apropiación indebida de unos 6,2 millones de euros que deberían haber acabado en las fundaciones Cellex y Mir Puig.

En su primera decisión designando como administradora del patrimonio de Cellex a Justícia, la jueza señala que seguía existiendo un "riesgo"de apropiación del patrimonio de las fundaciones y empresas intervenidas, que estaban en manos de los albaceas investigados. Además, quería preservar que los fondos de la herencia de Pere Mir vayan destinados a la investigación científica mediante sus fundaciones.

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Los Mossos sitúan a Segarra en la mayoría de operaciones presuntamente irregulares, desde transferencias de empresas asociadas a las fundaciones destinadas a su cuenta personal, "simulando" adelantos de nómina, hasta la concesión de tres préstamos en condiciones ventajosas, junto con pagos de efectivo.