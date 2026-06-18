Jaime Fernández funda Agrado, una iniciativa de surf 'queer': "El colectivo LGTBQ+ sigue invisibilizado en este deporte"

Cuando cogió su primera ola, difícilmente podía imaginar que aquel gesto iba a cambiar el rumbo de su vida, no solo en el plano personal, sino también en el profesional. Sin embargo, así fue. Siete años después, Jaime Fernández ha cambiado el mundo de la moda por la tabla de surf.

Natural de Ciudad Real, Fernández trabajó durante cerca de doce años en los departamentos de comunicación y marketing de algunas de las empresas de moda más importantes de España con sede en Galicia, como Inditex, Carolina Herrera y Bimba y Lola. Durante esa etapa participó en grandes citas internacionales del sector, entre ellas la Semana de la Moda de Nueva York. Sin embargo, cuando parecía haber alcanzado muchas de las metas profesionales que se había marcado, decidió dar un giro radical a su vida. Dejó atrás esa carrera y fundó Agrado, una iniciativa que combina viajes, surf y construcción de comunidad para personas LGBTQ+. Este verano, el proyecto desembarcará en Galicia procedente de Filipinas, donde Fernández tiene actualmente su base de operaciones.

El origen de Agrado, sin embargo, se remonta unos años atrás, al verano de 2018, cuando Fernández descubrió el surf en A Coruña. En aquel momento, comenzaba a sentir que su vida seguía un patrón muy repetitivo y anodino. «Todo mi tiempo libre giraba en torno a la noche. Salir el viernes y volver a salir el sábado. Así semana tras semana. Llegó un punto en el que me dije: ‘Esta vida ya no me está aportando lo que quiero’. Entonces, me pregunté qué podía hacer en A Coruña que nunca hubiera probado antes y que me aportara algo diferente», explica.

La respuesta apareció de forma casual. Inditex organizaba ese verano varios cursos de surf y decidió apuntarse. «Sentí una conexión inmediata. Enseguida cambié mis hábitos. En lugar de acostarme tarde, empecé a irme a dormir pronto para levantarme a las seis de la mañana y poder surfear», rememora.

El surf le sirvió para volver a conectar consigo mismo, pero las experiencias que acumuló en distintos destinos de Europa y el norte de África le hicieron percibir también que el surf era un deporte aún muy masculinizado y competitivo. Fuera del agua, no terminaba de encajar con el grupo. «Sentía que, además de mostrar mi nivel deportivo, tenía que justificar constantemente quién era. Las conversaciones no me interesaban y no compartía sus inquietudes. Muchas personas LGBTQ+ crecemos acostumbradas a adaptarnos constantemente a determinados espacios, pero en demasiadas ocasiones, para encajar nos hacemos pequeñas», explica.

Esa conexión con la comunidad la encontró en 2020, a 12.500 kilómetros, en Siargao, una pequeña isla al sur de Filipinas conocida por sus olas y por una comunidad surfista diversa e inclusiva. «Por primera vez sentí que podía practicar surf sin tener que adaptarme a expectativas externas. Allí descubrí una comunidad donde simplemente podía ser yo mismo», explica Fernández.

Por ello, el año pasado, cuando comenzó a replantearse su futuro profesional y personal, regresó a la isla filipina. «Había alcanzado muchos de los objetivos que me había marcado, pero no me sentía realizado. Necesitaba un proyecto con un sentido profundo. Después de darle muchas vueltas, decidí tomarme un tiempo para reflexionar hacia dónde quería orientar mi vida en los próximos años», comenta.

En este segundo viaje fue cuando comenzó a darle forma a Agrado como una experiencia que ofreciera a otras personas del colectivo LGBTQ+ la posibilidad de disfrutar del surf desde la libertad de ser uno mismo y el sentimiento de pertenencia. Actualmente, desde su base de operaciones en Siargao, Fernández organiza viajes y retiros de nueve días y ocho noches para grupos reducidos de un máximo de diez personas, que combinan clases de surf con actividades de bienestar, yoga, meditación y experiencias culturales. En esta iniciativa colaboran, además, profesionales 'queer' de las comunidades locales donde se desarrollan.

«Muchas personas llegan pensando que el surf no es para ellas, pero, cuando encuentran un entorno amable y libre de juicios, descubren un deporte profundamente empoderador. Me emociona ver cómo regresan a sus casas con una energía completamente diferente, más seguras de sí mismas y con la sensación de haber encontrado un lugar donde podían ser quienes son», subraya.

Este verano, dará un paso más al trasladar por primera vez su propuesta a España. Los primeros retiros de Agrado en Galicia tendrán lugar del 13 al 19 de julio y del 20 al 26 de julio de 2026 en la Costa da Morte, un enclave con un gran simbolismo para él, ya que fue ahí donde entró en contacto con el mundo del surf. Los grupos ya cuentan con participantes procedentes de distintos países europeos, entre ellos Bélgica, Francia y el Reino Unido, además de personas llegadas desde diferentes puntos de España. Para participar, no es necesario tener conocimientos de surf. De hecho, la mayoría de las personas inscritas no lo han practicado nunca.

Tras esta experiencia piloto, Fernández prevé llevar el proyecto a otros puntos de la costa gallega, incluyendo futuros retiros en el entorno de Vigo, mientras mantiene su programación regular en Filipinas.

Dar visibilidad al colectivo LGTBQ+

Otra de las razones que le animaron a crear Agrado es la escasa visibilidad del colectivo LGBTQ+ dentro del surf. Aunque Fernández asegura que existe una amplia comunidad 'queer' vinculada a este deporte, considera que la falta de referentes en la élite deportiva sigue siendo un obstáculo para muchas personas.

«Hay mucha más diversidad de la que parece. El problema no es que las personas 'queer' no estén en el surf, sino que muchas veces no son visibles. Eso hace que otras personas no sientan que ese espacio también les pertenece», afirma.

Un claro ejemplo de esta realidad es el de Matt Branson, surfista australiano que compitió en la década de los ochenta. Branson habló abiertamente de su homosexualidad, pero una vez retirado de la competición. «Los deportistas de surf ocultan su orientación o su identidad sexual por miedo a perder el apoyo de los patrocinadores», añade.

En su opinión, el deporte continúa siendo uno de los ámbitos donde la representación LGBTQ+ avanza más lentamente. Por ello, considera fundamentales iniciativas que normalicen la presencia del colectivo y generen nuevos espacios de encuentro.

El nombre Agrado no es casual. El proyecto lo toma prestado del personaje interpretado por Antonia San Juan en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, como un homenaje a la autenticidad, la libertad de ser uno mismo y la construcción de una identidad propia. No en vano, son valores que constituyen el núcleo de la iniciativa.

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«Saber que puedes estar no es lo mismo que sentir que perteneces», resume Fernández, una frase que se ha convertido en el lema de una iniciativa que aspira a construir comunidad a través del deporte, los viajes y la conexión humana. Sin matices. Sin tener que ajustarse a los cánones predominantes.