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Riesgo alto

Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora del fuego en Talavera (Lleida), que ha obligado a confinar cuatro pueblos

Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Incendio en Talavera, Lleida, en una imagen tomada le 17 de junio de 2026

Incendio en Talavera, Lleida, en una imagen tomada le 17 de junio de 2026 / Bombers de la Generalitat

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Jose Real

Jose Real

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Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Este martes un incendio de vegetación agrícola en Talavera (Lleida) ha obligado a Protecció Civil de la Generalitat a enviar una alerta a los móviles de los habitantes de Pallerols y Ribera d'Ondara (Lleida) ordenando el confinamiento de los ciudadanos en sus casas y pidiendo que cierren puertas y ventanas. Los vecinos ya han podido regresar a sus casas. Por otro lado, en la UAB también otro incendio ha obligado a evacuar un centro de investigación.

Mapa de ubicación de los incendios.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

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