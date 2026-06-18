Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora del fuego en Talavera (Lleida), que ha obligado a confinar cuatro pueblos

Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Este martes un incendio de vegetación agrícola en Talavera (Lleida) ha obligado a Protecció Civil de la Generalitat a enviar una alerta a los móviles de los habitantes de Pallerols y Ribera d'Ondara (Lleida) ordenando el confinamiento de los ciudadanos en sus casas y pidiendo que cierren puertas y ventanas. Los vecinos ya han podido regresar a sus casas. Por otro lado, en la UAB también otro incendio ha obligado a evacuar un centro de investigación.

Mapa de ubicación de los incendios.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

Se levantan los confinamientos de Talavera y Ribera de Ondara una vez estabilizado el fuego que ha quemado 60 hectáreas Protecció Civil ha levantado los confinamientos del municipio de Ribera de Ondara y los núcleos de Briançó y Els Hostalets, que le pertenecen, así como el de Pallerols, que forma parte de Talavera, una vez se ha estabilizado el fuego agrícola que ha quemado 60 hectáreas en este último municipio de la Segarra. Una vez estabilizado el fuego, el cuerpo de emergencias seguirá actuando con la previsión de controlarlo entre la noche y la madrugada. El inspector jefe de apoyo de los Bomberos, Claudi Gallardo, ha explicado a ACN que el fuego era previsible teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la jornada y ha indicado que el dispositivo de extinción irá menguando a medida que las llamas vayan bajando de intensidad.

Fin del confinamiento en Talavera y Ribera d’Ondara Protecció Civil ha enviado otro ES-Alert para informar a los ciudadanos que se levanta el confinamiento en las poblaciones de Talavera y Ribera d’Ondara. Desde el cuerpo han recomendado evitar acercarse a la zona afectada porque siguen trabajando los operativos y que sigan las indicaciones de las autoridades.

Estabilizado el incendio en Talavera El incendio de Talavera está estabilizado. Aun así, los cuerpos de Bombers siguen trabajando con 50 dotaciones terrestres. Los medios aéreos se han retirado con la ida del sol.

60 hectáreas afectadas en Talavera El incendio de Talavera afecta a una superficie aproximada de 60 hectáreas, según datos provisionales de Agents Rurals. El 90% de la superficie afectada corresponde a terreno agrícola y el 10% forestal.

"En la próxima hora podremos darlo por estabilizado" En declaraciones a Catalunya Ràdio, Claudi Gallardo, inspector jefe de apoyo de los Bombers de la Generalitat ha asegurado que son "optimistas. En los próximos minutos o la próxima hora podremos darlo por estabilizado. Las condiciones meteorológicas van a mejor".

En Talavera, Lleida, dos tercios de los flancos izquierdo y derecho estabilizados El incendio en Talavera ha empezado en un campo de cereales sin segar poco antes de las 18:30 de la tarde y sigue activo. Bombers de la Generalitat trabajan para extinguirlo con 48 dotaciones terrestres y 12 aéreas que harán descargas antes del ocaso. Desde el cuerpo señalan que los dos tercios del flanco derecho y el izquierdo están estabilizados, y también han parado la propagación del fuego en la cabeza.

Extinguido el incendio de Yecla y controlados los de Cartagena y Jumilla Los servicios de emergencia han extinguido este miércoles un incendio en el término de Yecla y han controlado otros dos en Cartagena y Jumilla, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Medios del Plan Infomur han sido movilizados para extinguir estos tres incendios, declarados en menos de una hora. El primero de ellos, ya controlado, se ha desatado en la zona de Los Puertos, en Cartagena, donde ardían palmeras y eucaliptos tras una barbacoa descontrolada, por lo que un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y otros medios de extinción acudieron al lugar para luchar contra las llamas. Otro de los fuegos, que está extinguido, se produjo en la Rambla del Panizo, en Yecla, y afectó a matorral en una zona agrícola con riesgo de propagación hacia terreno forestal.

Reabierta parcialmente la A-2 entre Jorba y Cervera El Servei Català de Trànsit pide precaución en la circulación en la A-2 entre Jorba y Cervera (Lleida) en ambos sentidos por este incendio y recomiendan una ruta alternativa por la AP-2.

Cuatro pueblos confinados Protecció Civil ha ampliado el confinamiento de a los núcleos de Briançó i els Hostalets (Ribera d'Ondara), que se unen a Pallerols (Talavera) i Ribera d'Ondara. El cuerpo ha precisado el cierre de las puertas, ventanas y sistemas de ventilación.