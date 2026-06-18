"Hay hierbas de más de un metro y medio": los bomberos alertan del 'polvorín' de los campos abandonados

Desde hace una semana se repiten los incendios –todos ellos se han podido controlar a tiempo– en terrenos agrícolas. Se trata de fuegos que coinciden con la campaña de siega y que forman parte de la "normalidad" durante esta época del año, sobre todo en comarcas de Lleida en las que se concentran grandes extensiones de trigo. Durante estos días, los bomberos prestan especial atención a estos campos. Sin embargo, existe una situación que genera especial preocupación en el cuerpo de Bombers de la Generalitat: los campos abandonados y terrenos yermos que antes se solían cultivar y ahora no.

Jordi Castellví, subinspector del GRAF (grupo especializado en incendios forestales), asegura que estos puntos críticos son clave para acelerar la intensidad y la velocidad de propagación de los fuegos: "Cuando acudimos a las áreas afectadas, constatamos que una parte muy importante de la superficie que arde no corresponde solo a masas forestales y cultivos gestionados, sino en campos que no reciben ningún tipo de mantenimiento". De hecho, los bomberos calculan que hasta un 60% de las hectáreas quemadas en los últimos días corresponden a este tipo de terrenos.

"Cuando nos encontramos con este escenario, estamos ante un riesgo importante, puesto que los herbazales alcanzan más de un metro y medio de altura y favorecen la acumulación de combustible fino", explica Castellví en conversación con este diario. "Este fenómeno está directamente relacionado con el abandono rural: allí donde antes había un mosaico agrícola y forestal, con cultivos, campos trabajados, márgenes y zonas de pastos, ahora se observa una continuidad creciente de vegetación", prosigue el subinspector.

Cabe señalar que estos lugares, habitualmente, cuando estaban cultivados, actuaban como zonas de oportunidad para frenar un incendio. "Pero ahora, hacen justo lo contrario: abren nuevos flancos, intensifican la velocidad y dificultan las tareas de extinción", alerta Castellví.

Riesgo habitual

Cuando se habla de los campos como una oportunidad para detener fuegos, hay que matizar que los campos de cereal a pocos días de ser cosechados siempre suponen un riesgo. Incluso se pueden declarar incendios graves, como el del año pasado en la Segarra, que afectó a más de 5.000 hectáreas, impulsado por un contexto atmosférico muy particular.

Un coche calcinado en Granollers de Segarra, en los incendios de Torrefeta y Sanaüja (Lleida). / Zowy Voeten

"Es verdad que los monocultivos en algunas comarcas y las grandes extensiones homogéneas pueden facilitar la expansión del fuego en años de cosechas densas y episodios de calor, pero, normalmente, los agricultores son aliados que contribuyen a frenar las primeras llamas a través de los protocolos de los que disponemos", especifica el bombero. En cambio, el fenómeno de los campos no trabajados con la hierba seca y alta es una complicación añadida al operativo de cada año y pueden desencadenar la entrada del fuego en los bosques.

Sequías 'flash'

Estos espacios, combinados con episodios de altas temperaturas y nula humedad, se convierten en un "peligro grave" porque pueden contribuir a agravar un fuego. A día de hoy, pese a que los bosques y los campos están más secos que un año atrás, el panorama no es de sequía profunda. No obstante, sí existe el fenómeno de las sequías 'flash' (sequía repentina): en pocos días, toda la vegetación se seca de manera radical.

Olivares Vivos+ trabaja para recuperar la biodiversidad en una veintena de fincas / Olivares Vivos+

Otro foco de preocupación son los cultivos de almendros, olivos u otros frutales de secano entre los que crece una gran cantidad de hierba. "La ausencia de labrado, que no se les permite a los payeses, provoca que estos olivares ya no frenen el fuego como lo hacían tradicionalmente", dice Castellví.

La realidad es que este tipo de prácticas se tratan de evitar, con políticas europeas, para conservar un suelo más sano y fomentar la presencia de biodiversidad. Aun así, Castellví considera que no se debe oponer biodiversidad y gestión agraria, sino decidir dónde y cómo se fomenta cada una. "Promover cubiertas vegetales en olivares o mantener márgenes naturales puede ser positivo, pero debe hacerse con criterios adaptados al riesgo de incendio y no en puntos ideales para frenar un hipotético incendio", concluye.