Golpe millonario al negocio de la marihuana en la provincia de Girona: 28 detenidos y más de 30 inmuebles bloqueados

Los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal especializada en el cultivo intensivo de marihuana, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con epicentro en la provincia de Girona. La operación ha dejado 28 detenidos, más de 6.000 plantas de marihuana intervenidas, cerca de 30 kilos de cogollos preparados para la venta y el bloqueo de más de 30 propiedades inmobiliarias.

La droga intervenida tendría un valor de venta al por menor superior a los 2 millones de euros, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes. Además, los Mossos han bloqueado más de 30 propiedades inmobiliarias con un valor catastral de cerca de 3 millones de euros, han intervenido más de 310.000 euros en efectivo, 19 cuentas corrientes en las que había casi 200.000 euros y 8 vehículos, algunos de ellos de lujo, valorados en unos 300.000 euros.

La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, se explotó el 26 de mayo con un dispositivo de gran alcance que movilizó a más de 600 efectivos de diferentes unidades de los Mossos. En total, se hicieron 27 entradas y registros en inmuebles y establecimientos de Girona, Riudarenes, Cassà de la Selva, l’Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart y Salt.

El caso «Ginos» empezó en septiembre de 2025 a raíz de la detección de conexiones fraudulentas al suministro eléctrico vinculadas a posibles plantaciones de marihuana. A partir de ahí, los investigadores detectaron coincidencias entre titularidades de contratos y varios inmuebles, lo que permitió acreditar la existencia de una estructura estable y jerarquizada.

Golpe a la estructura económica

Según los Mossos, la organización controlaba todo el ciclo de la droga: desde el cultivo indoor hasta la distribución final, que era el norte de Europa, pasando por la logística de transporte, el almacenamiento y la comercialización. Los principales investigados habrían iniciado la actividad en el barrio de Font de la Pólvora de Girona, pero acabaron ampliando la red a otros puntos de la provincia.

El subinspector Carles Martínez, jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona, ha destacado que la operación no se ha limitado a desmantelar plantaciones. «Normalmente actuamos sobre la estructura operativa de las organizaciones criminales, pero en este caso hemos podido ir un poco más allá», ha explicado este jueves en rueda de prensa. Según Martínez, los investigadores han atacado también la estructura económica para evitar que el grupo consolidara los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.

Esta es una de las claves del caso. Los Mossos sostienen que la organización no solo producía y distribuía marihuana, sino que también había creado una red para transformar el dinero obtenido ilícitamente en patrimonio aparentemente legal. Los beneficios se habrían reinvertido en la compra y reforma de inmuebles, en la adquisición de vehículos y en otros bienes. El objetivo, según la investigación, era dificultar la trazabilidad del dinero y evitar que la administración de justicia pudiera actuar sobre estos activos.

Para hacerlo, la organización habría utilizado a terceras personas como titulares de contratos y habría recurrido a varios comercios para introducir dinero en efectivo en el circuito legal. Es decir, los investigadores apuntan que el dinero generado por el tráfico de marihuana no quedaba solo escondido en metálico, sino que se convertía en casas, vehículos, establecimientos u otros activos que después podían servir para mantener y financiar la actividad delictiva.

Martínez ha remarcado que el fenómeno de la marihuana tiene una afectación «transversal» porque estas organizaciones no pueden funcionar sin una red de apoyo vinculada también a actividades legales. En este caso, los Mossos apuntan a trabajadores o empresas legales que habrían dado apoyo o habrían participado en la operativa, relacionadas con el suministro de material, fertilizantes, asesoramiento o logística necesaria para hacer funcionar los cultivos indoor.

Según el jefe de la DIC en Girona, no se trata solo de fontaneros o instaladores que puedan hacer conexiones fraudulentas, sino de un entramado más amplio que puede incluir empresas vinculadas a growshops, fertilizantes, material de cultivo o gestión de este tipo de recursos. «Estas organizaciones no podrían trabajar si no trabajaran con empresas legales», advirtió Martínez.

Durante las entradas, los Mossos desmantelaron 14 plantaciones y también puntos donde se guardaba la droga antes de venderla. Según Martínez, las llamadas guarderías eran espacios destinados a almacenar marihuana para distribuirla posteriormente. Los investigadores dan por desmanteladas tanto las plantaciones como estos puntos logísticos y la parte económica de la organización.

La operación también permitió intervenir 11 armas de fuego largas y 4 armas cortas. Según el jefe de la DIC en Girona, la mayoría eran armas de caza, pero los investigadores sostienen que no se utilizaban para esa finalidad. Martínez aseguró que tienen acreditado que algunas de estas armas se habían utilizado para defender las casas y las plantaciones vinculadas a la organización.

Este es uno de los elementos que da dimensión al caso en una provincia donde el negocio de la marihuana se ha convertido en uno de los fenómenos criminales más potentes. La policía hace tiempo que alerta de que estos grupos no solo mueven droga y dinero, sino que también acumulan armas, generan episodios de violencia y pueden acabar conectados con otras organizaciones criminales que compiten por el control de plantaciones, guarderías o puntos de distribución.

Clan autóctono

Otro de los elementos que ha destacado la policía es la manera en que el grupo se organizaba. Los jefes no habrían tocado directamente la marihuana, sino que la droga estaba repartida por diferentes puntos de la región, especialmente en urbanizaciones e inmuebles diseminados por el territorio. La dificultad, según Martínez, ha sido poder vincular estas plantaciones con los responsables que dirigían la actividad desde su entorno.

Los Mossos definen el grupo como una organización criminal autóctona de la provincia. Preguntado por si se podía hablar de un clan, Martínez ha explicado que se trataba de una estructura autóctona, arraigada en la zona y dedicada de manera profesional al tráfico de drogas.

Según el jefe de la DIC, hay barrios y zonas que, por su singularidad y por su entorno social, pueden ser aprovechados por grupos criminales para introducir en ellos el negocio ilegal de la marihuana. En este caso, la policía sostiene que los responsables se sentían seguros en su entorno, mientras que las plantaciones y los puntos de cultivo estaban repartidos por otros municipios y urbanizaciones de la demarcación.

Sobre una posible conexión con policías, Martínez afirmó que, en principio, no hay ningún agente implicado en esta operación. Ahora bien, preguntado por si entre los detenidos había alguna persona que estuviera opositando para ser mosso, policía local o policía nacional, ha respondido que lo desconocía y que no podía descartar que alguien opositara, teniendo en cuenta que hay mucha gente que se presenta a estos procesos.

La droga, a Europa

La policía también sitúa el caso en un contexto de criminalidad cada vez más conectada con otros territorios. Según los Mossos, esta organización enviaba droga hacia otros países europeos, principalmente Francia, Bélgica y los Países Bajos, lo que da al caso una dimensión transnacional. Martínez ha subrayado que, por proximidad, Girona tiene una afectación directa de todo lo que ocurre en el sur de Francia, especialmente en zonas como Perpiñán, Toulouse o Marsella.

De los 28 detenidos, 24 son hombres y 4 mujeres. Diecisiete pasaron a disposición judicial y el resto quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Los seis principales responsables de la organización han ingresado en prisión. El jefe de la DIC ha advertido de que los delitos que se les imputan son graves y de que los responsables «pueden pasar muchos años en prisión».

La investigación continúa abierta y los Mossos no descartan nuevas actuaciones. El jefe de la DIC ha destacado que, después de una explotación policial de este volumen, los indicios intervenidos deben analizarse y pueden derivar en nuevas detenciones o diligencias. A todos los investigados se les atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

El negocio no desaparece

Según el jefe de la DIC en Girona, en esta operación se ha podido atacar «la estructura económica y la operativa» del grupo, lo que deja a la organización muy tocada y con muchas dificultades para reanudar la actividad delictiva que mantenía hasta ahora.

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Ahora bien, eso no quiere decir que el negocio desaparezca. Los Mossos admiten que una de las dificultades del fenómeno de la marihuana es que hay otros grupos trabajando y que el vacío que deja una organización desmantelada puede ser ocupado por otra. «La dificultad de encontrar un patrón predictivo que nos permita actuar sobre esto es muy complicada», admitió Martínez, que ha alertado de que este tipo de operaciones evidencian que hay más redes dispuestas a ocupar el espacio de los grupos que caen.