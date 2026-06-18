Gina Rius y Sigrid Miquel, educadoras de infantil en lucha: "Pedimos las ratios de Europa, ocho niños por cada educador en I-2"

-En este curso marcado por las movilizaciones educativas dos cosas han quedado claras: que 'el 0-3 hi és' y que 'el 0-3 no pot més'. De hecho, uno de los muchos motivos del 'no' al preacuerdo de mayo era que no mejoraba la situación de las trabajadoras del 0-3. ¿Cuáles son vuestras principales demandas?

-Sigrid Miquel (S.M.): Precisamente ser reconocidas como una etapa educativa más. Es evidente que lo somos, pero, a la práctica, no se nos reconoce. Primero, porque no todas las escuelas infantiles se gestionan igual: unas son de gestión municipal, otras están externalizadas y, aunque sean municipales, las gestionan empresas privadas...

-¿Piden que todas sean de gestión directamente pública?

-Gina Rius (G.S.): Pedimos una red pública de 0-3, sin escuelas externalizadas. Pueden existir también escuelas privadas, como ocurre en los ciclos de edades superiores, pero las escuelas públicas deben ser de gestión pública. Todas las escuelas del 0-3 deberían tener unas condiciones iguales y estar reguladas por un decreto realista. Ahora mismo estamos bajo el decreto de 2006, que está totalmente obsoleto, vinculado a unas leyes educativas que no son las actuales. En los últimos años, por ejemplo, la Lomloe, a nivel estatal, ha reconocido que el 0-3 es una etapa educativa, pero los políticos han seguido haciendo lo de siempre: dejar que otros se encarguen de gestionarla.

Todas las escuelas del 0-3 deberían tener unas condiciones iguales y estar reguladas por un decreto realista; el actual, de 2006, está completamente obsoleto

-S.M.: Queremos que desde la Lomloe, igual que se hace con el resto de etapas educativas, se concreten las ratios y las condiciones de las trabajadoras y que estas sean trabajadoras públicas. Si trabajas para la educación, debes estar bajo el mismo paraguas que el resto de profesionales educativos. Y pedimos también un equilibrio en calendarios y condiciones laborales.

-G.R.: Hay aspectos que entendemos que después se desarrollan en las comunidades autónomas, como ocurre en las otras etapas, pero hay cuestiones que deben poder regularse desde la Lomloe. Por lo que sabemos, ahora mismo se está trabajando en ello, gracias también a la presión que se está haciendo desde Madrid y a las huelgas. La huelga estatal del día 7 y todo el movimiento que se está viendo en el 0-3 en toda España han contribuido a ello. Pero, paralelamente, mientras no se arregle desde el Estado, reclamamos que la Generalitat y el Departament se responsabilicen, porque tienen competencias directas para hacerlo. Nos han hecho creer que el único espacio de negociación son las mesas sectoriales, pero las luchas pueden ir más allá. Pedir una modificación del decreto es complejo, evidentemente, pero se puede conseguir. Le pedimos a la Generalitat que se ponga a trabajar por todas las escuelas del 0-3: una red pública, igualdad de condiciones y una bajada urgente de ratios.

Sigrid y Gina, esta semana en Barcelona. / MANU MITRU

-La bajada de ratios agravaría el problema de la falta de plazas...

-S.M.: Entendemos que esto no se puede hacer de un día para otro, y que no sería coherente dejar a más niños y niñas sin plaza pública, pero lo que no se puede hacer es seguir sosteniendo la situación actual en las escuelas. De momento, podrían incorporar la pareja educativa, algo que ya supondría un gran avance.

-¿Una codocencia?

-G. R.: Sí. Y con las ratios europeas que reclamamos también habría que disminuir un poco las ratios actuales. Por ejemplo, en el grupo de mayores, que ahora pueden ser 20 niños y niñas, con ratios europeas serían como máximo 16 niños y niñas por cada dos personas adultas. Mi hijo pequeño está en I-2 y son 20, y el mayor, en primero de primaria, eran 18 cuando empezaron el curso. Es muy incoherente.

Queremos que desde la Lomloe, igual que se hace con el resto de etapas educativas, se concreten las ratios y las condiciones de las trabajadoras, que tienen que ser empleadas públicas

-¿Dónde están reguladas las ratios, ahora?

G. R.: En el decreto de Catalunya de 2006, hecho en un contexto completamente distinto. Nosotras pedimos las ratios europeas: 16 niños por cada dos adultos en I-2.

S. M.: Sabemos que, con la demanda que hay y la poca oferta existente, es una medida complicada, pero tenemos que caminar hacia unas ratios dignas. Si hay que empezar por la pareja educativa, empecemos por ahí, pero avancemos.

G. R.: La cuestión de las ratios también está vinculada al espacio. El espacio también educa. Por mucho que pongas a dos personas, si el espacio sigue siendo de dos metros cuadrados por criatura, los conflictos se multiplican. El espacio influye en el ambiente, la acústica y las condiciones del aula. Sabemos que no se puede cambiar todo de un día para otro, pero hay que hacer un mapa escolar, diseñar un camino y avanzar.

Sigrid Miquel y Gina Rius, miembros de la Plataforma 0-3. / MANU MITRU

-¿En qué punto está la negociación con el Departament?

-S. M.: No hay negociación.

-G. R.: Después de las dos huelgas específicas del 0-3 que convocamos como plataforma, dentro también del marco de la lucha educativa, pudimos reunirnos con el Departament. Sabemos que en el Parlament se está trabajando en una ley del 0-3 centrada, por lo que nos ha llegado, en la universalidad y la gratuidad. Estamos muy alerta, porque para nosotras eso no resuelve la problemática que existe dentro de las escuelas. Puede resolver la problemática de fuera, la de las familias que quedan excluidas o la falta de igualdad de oportunidades, pero no resuelve todo lo que denunciamos desde la plataforma. Hemos comentado en alguna ocasión con la consellera Niubó que hay muchas profesionales que abandonan esta etapa por la precarización. Cuanta más formación tienes, que quiere decir que más compromiso adquieres con el ciclo, más probable es que, al final, optes por marcharte.

-¿Se van a la segunda etapa de Infantil, al 3-6?

-S. M.: Estamos muy quemadas. Vas apagando fuegos constantemente. Faltan recursos para la inclusión. Además, depende mucho del municipio en el que estés, porque la ayuda del personal de apoyo depende del pliegue de condiciones. Si el pliegue dice que en ese municipio habrá dos personas de apoyo por curso, será así; pero si no lo recoge, muchas veces acabas asumiendo funciones que no te corresponden.

Lo que vemos desde el Departament es una falta de voluntad para asumir plenamente esta etapa; parece que no quieran retirar competencias a los municipios Gina Rius — Plataforma 0-3

-Entonces, ¿la semana que viene tienen una reunión, pero no en el marco de ninguna negociación?

-S. M.: No. Y ahora mismo, si trabajas en un municipio, puedes cobrar lo que establece el convenio más una mejora; pero si vas a otro municipio, quizá solo cobras lo que establece el convenio. ¿Por qué una educadora que hace el mismo trabajo tiene condiciones distintas en función de en qué municipio trabaje?

-G. R.: Nos da la impresión que desde el Departament existe una falta de voluntad para asumir plenamente esta etapa. Parece que no quieren retirar competencias a los municipios, pero no podemos seguir así. O todas las escuelas públicas son realmente públicas, o no podemos continuar sosteniendo esta situación. Puede haber un municipio que elija muy bien la empresa que gestiona la escuela, pero al final, si es una empresa, hay una parte de beneficio privado. Incluso hay casos de escuelas que se están externalizando sin que se hayan presentado los motivos. No podemos estar cada cuatro años con miedo a ver qué partido gobierna nuestro ayuntamiento y qué sensibilidad tiene hacia la primera infancia, para saber qué pasará con nuestras escuelas. Eso es inasumible. Es un abuso, y me sorprende que se siga permitiendo en un momento en el que las propias leyes ya avalan que esta etapa es educativa.