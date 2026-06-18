Francesc Torralba, catedrático de Ética y Filosofía: "El clasismo y el racismo son incompatibles con el humanismo"

El catedrático de Ética y Filosofía de la Universidad Ramon Llull, Francesc Torralba, ha reivindicado este jueves el Mediterráneo como una de las regiones destacadas en el nacimiento del humanismo. El profesor ha señalado Atenas y Jerusalén como las dos cunas de esta corriente de pensamiento, que, según ha explicado, tiene su idea esencial en la dignidad "inherente" de la persona, con independencia de toda circunstancia que la rodee. Es por eso que para el experto, "el clasismo, el racismo, la xenofobia –y tantos otros 'ismos'–, son incompatible con el humanismo". Así lo ha relatado en la conferencia que ha abierto la última jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

El filósofo ha agradecido que en un simposio sobre el Mediterráneo se haya contado con alguien de su gremio y ha reivindicado la necesidad de que los valores de este humanismo del Mediterráneo sean transmitidos a las próximas generaciones. "Muchas veces olvidamos que nació aquí y que después fue trasladado a tantos otros sitios", ha asegurado Torralba. El catedrático ha reivindicado también que, más allá de Atenas y Jerusalén, el humanismo del 'Mare Nostrum' han pasado por ciudades de todo el arco. Así, ha reivindicado las figuras de los Medici, en Florencia; de San Agustín de Hipona, en la ciudad norafricana de Tagaste; la de Juan Luis Vives en Valencia o la de María Zambra, de Málaga.

La raíz de todas estas filosofías siempre fue la dignidad, aunque Torralba también ha destacado dos vértices claves más del concepto: la igualdad y la libertad. El catedrático ha expuesto que, muchas veces, los equilibrios entre estas ideas no siempre es sencilla, y que la filosofía y el pensamiento mundial en torno al humanismo han ido haciendo "funambulismo" entre los tres conceptos. "El humanismo marxista del siglo XX lo centró todo en la igualdad, y nada en la libertad", ha reflexionado. La libertad, precisamente, ha sido una de las ideas que más ha querido subrayar y reivindicar como algo intrínseco del Mediterráneo: "Es un espacio de libertad gracias al humanismo".

"El Mediterráneo es un espacio de libertad gracias al humanismo" Francesc Torralba — Catedrático de Filosofía

Los grandes desafíos por delante

Torralba ha vuelto a hacer prueba de capacidad sintética --"la claridad es la cortesía del filósofo", ha dicho citando a Ortega y Gasset al inicio de su ponencia-- para señalar los tres grandes desafíos que tiene el humanismo por delante, "en un contexto en el que cala con profundidad el desánimo".

El primero, según el académico, son las grandes tecnologías que ponen "en gran cuestión de nuestra cultura", asegura. Se refiere a la Inteligencia Artificial, pero también a la biotecnología o al entorno de la comunicación y la información, entre otros. Torralba ha abogado, en primera instancia, por equilibrio entre la "tecnofobia y la 'tecnolatría'". Así, ha llamado a evitar el "neoludismo posmoderno", que recupera el miedo a perder un trabajo porque "ahora lo va a hacer una máquina". Y también ha reclamado equidad en el acceso a estas nuevas tecnolgías: "Si se concentra únicamente en grandes grupos privados, eso puede ir en detrimento del conjunto de la ciudadanía".

El segundo gran desafío detectado por el filósofo es el "econocismo", la "idolatría del dinero. "Si el beneficio es lo único que cuenta, y no hay ningún tipo de resistencia a eso, usted va a ser utilizado como un objeto", ha espetado Torralba. Es algo completamente contrario a lo que Inmanuel Kant dispuso en la 'Fundamentación de la metafísica de las costumbres', en una célebre cita que también ha resonado durante toda su ponencia: "Un ser humano es un ser dotado de dignidad significa que no puede ser tratado como un objeto".

Y para Torralba, el último obstáculo al que tiene que hacer frente el humanismo es el animalismo. Para el filósofo, aunque este desafío no tiene tanta relvancia como el economicismo o la disrupción tecnológica, no es un apunte menor. "Una cosa es la protección del animal y otra es homologarlo en derechos y en dignidad", a los humanos.