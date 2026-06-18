¿Qué fue de la Expo de Zaragoza 18 años después? Los iconos que resistieron ya mueven congresos, turismo y miles de visitantes

Durante años, la pregunta persiguió al recinto de la Expo de Zaragoza como una sombra incómoda, visto además el precedente de Sevilla 92. ¿Qué quedaría de todo aquello cuando se apagaran los focos de 2008? Dieciocho años después, la respuesta empieza a ser más tangible que nunca. Mientras nuevos proyectos se preparan para desembarcar en la zona -desde la futura sede de Aragón TV a una universidad privada o la esperada reapertura de la Torre del Agua- algunos de los grandes iconos de la muestra internacional han logrado consolidar una segunda vida que pocos habrían imaginado en los años más difíciles de la crisis.

El antiguo recinto Expo ya no es únicamente un legado arquitectónico. Es un espacio donde cada año se celebran grandes congresos internacionales, se organizan cientos de actividades empresariales y culturales y circulan cientos de miles de visitantes. Una transformación silenciosa que tiene dos protagonistas indiscutibles: el Palacio de Congresos y Mobility City.

Turismo de congresos

El primer caso es probablemente el más paradigmático. Concebido para la Exposición Internacional y gestionado por la Feria de Zaragoza desde 2010, el edificio se ha convertido en uno de los principales motores de turismo de negocios de Aragón. Las cifras explican por sí solas la dimensión alcanzada. Desde 2010 ha acogido cerca de un millar de eventos, más de 1,25 millones de asistentes y más de 1.750 jornadas de ocupación. En sus salas se han celebrado algunos de los mayores congresos médicos del país, encuentros empresariales de referencia y buena parte de los grandes musicales que giran por España.

“Nos hemos convertido en el principal espacio congresual de la ciudad”, resume Ana Hernández, directora general adjunta de Feria de Zaragoza y del Palacio de Congresos. La especialización ha sido una de las claves. El recinto ha encontrado en los congresos profesionales y en los espectáculos musicales dos de sus grandes nichos de actividad. El diseño original del edificio, concebido específicamente para albergar congresos, sigue siendo hoy uno de sus principales argumentos competitivos frente a otras ciudades.

La actividad tiene además un impacto económico creciente. Solo durante el primer trimestre de este año, tres congresos médicos generaron una población flotante de unas 2.300 personas y un impacto directo estimado de 1,45 millones de euros para la ciudad.

Lavado de cara del Palacio de Congresos

Ahora, cuando se acerca a su mayoría de edad, el Palacio prepara una nueva puesta al día. El Gobierno de Aragón, propietario del inmueble, trabaja junto a Feria Zaragoza en un proyecto de modernización y actualización de espacios que permita mantener su competitividad durante los próximos años sin interrumpir la intensa programación ya comprometida.

A apenas unos metros de distancia, otro de los grandes símbolos de la Expo también ha encontrado una nueva razón de ser. El antiguo Pabellón Puente de Zaha Hadid, durante años cerrado y convertido en uno de los emblemas de las oportunidades perdidas de la Expo, vive desde 2023 una segunda juventud gracias a Mobility City, el proyecto impulsado por Fundación Ibercaja.

Más de 180.000 visitantes anuales recorren ya el edificio, atraídos tanto por las exposiciones como por la singularidad arquitectónica de una de las obras más reconocibles del recinto. Pero el proyecto ha ido mucho más allá de su dimensión expositiva.

Mobility City se ha consolidado como un foro permanente de debate sobre movilidad, innovación, energía, logística, automoción y transformación urbana, precisamente algunos de los sectores que están redefiniendo la economía aragonesa. Cada año organiza o acoge entre 120 y 130 actividades vinculadas a estas materias, desde encuentros empresariales y reuniones sectoriales hasta jornadas técnicas, presentaciones o debates especializados.

“Zaragoza tenía las condiciones para liderar esta conversación”, explica Jaime Armengol, director de Mobility City. Cuando el proyecto comenzó a diseñarse hace casi una década, hablar de movilidad inteligente, electrificación o centros de datos parecía casi una apuesta de futuro. Hoy son algunos de los principales vectores de crecimiento económico de Aragón.

La recuperación del Pabellón Puente ha tenido además un efecto simbólico. Ha demostrado que uno de los edificios más icónicos de la Expo podía encontrar un uso estable, atraer actividad y volver a integrarse en la vida cotidiana de la ciudad.

Junto a ambos equipamientos, el Acuario de Zaragoza completa el grupo de grandes supervivientes de la Expo. El equipamiento, que celebra también este año su decimoctavo aniversario, se ha consolidado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad y mantiene una actividad estable que supera los 100.000 visitantes anuales.

Pero más allá de cada proyecto individual, lo que empieza a cobrar fuerza es la idea de conjunto. Durante años, los distintos equipamientos funcionaron como islas dispersas dentro de un recinto marcado por edificios vacíos y proyectos sin culminar. Ahora comienza a tomar forma una visión más compacta bajo el concepto de "distrito Expo" como un ecosistema integrado de actividad económica, cultural, turística y empresarial. Es precisamente esa estrategia la que quiere potenciar el Palacio de Congresos.

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Pero más allá de cada proyecto individual, empieza a cobrar fuerza una idea de conjunto, la de un distrito capaz de combinar actividad económica, turismo, cultura e innovación. Una visión que gana enteros a medida que nuevos equipamientos se incorporan a la vida de una zona que, dieciocho años después, sigue buscando –y en algunos casos encontrando– su lugar en la Zaragoza del futuro.