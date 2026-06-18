Samuel, el estudiante con mejor nota de España en la PAU: "He estudiado siete horas al día"

Samuel Ros, de 18 años, es del Casco Histórico de Toledo "de toda la vida" y con un 14 sobre 14 en la reciente PAU de Castilla-La Mancha ha llenado de orgullo a la capital de la región. Es, junto con otros alumnos, la mejor nota de España en la PAU 2026. Todavía no se lo cree. "La nota me ha venido de sopetón", declara a El Periódico de España entre una risa nerviosa.

Ha estudiado en el Instituto Sefarad de Toledo y ahora mismo se plantea dos opciones de cara a su futuro:

Grado en Ingeniería Espacial en la UCLM , en el campus de Toledo

, en el campus de Toledo Doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid

Y, aunque maneja estas dos opciones, ahora mismo a Samuel le tira mucho "quedarme en casa. Aquí tengo a mi familia, mis amigos... Actualmente me decanto más por esta opción", explica. Y sobre todo le tira la UCLM, que es una universidad para él "de la que me han hablado muy bien en concreto del grado en Ingeniería Aeroespacial. Hice alguna visita cuando estudiaba Bachillerato y me transmitió muy buenas sensaciones, además de que tienen programas muy interesantes".

Pero hasta que realice la inscripción -para lo que quedan unas dos semanas tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha- no descarta que su opinión cambie. "Madrid también me tienta, porque es una vida nueva, conocer gente...", afirma. Y su trabajo soñado es, tanto en un grado como en otro, todo lo que sea relacionado "con la investigación".

Su instituto, clave para él: "Es como una familia"

El Instituto Sefarad de Toledo -ubicado en el Casco Histórico- ha sido decisivo para que Samuel alcance la excelencia en su nota académica. "He estado muy cómodo los seis años. Son muy cercanos, te tratan como si fueras familia. Todos los profesores tienen buen nivel". Además, explica que la preparación ha sido "ideal, porque se centran mucho en hacer exámenes anteriores, tienen muy en cuenta las pautas de la PAU de cada año, te dan consejos de cómo administrar el tiempo y las materias...".

Aquí ha cursado durante dos años un programa llamado 'Bachibac', que es una doble titulación que tiene España con Francia que te permite obtener el título de Bachillerato en los dos países. E incluso te otorga la posibilidad de estudiar en el país galo, aunque Samuel no lo hará. En este programa ellos tienen una llamada 'prueba externa' que sería una especie de Selectividad, en la que Samuel se examinó de Historia de España y Francia en idioma francés, y del idioma francés aparte. Con esto cubres la parte obligatoria de la PAU, y aquí sacó un diez en todo.

Y luego se presentó en la fase voluntaria de la PAU a Matemáticas, Física y Química, los días 8, 9 y 10 de junio. También logró la excelencia, alcanzando el 14 sobre 14. El ejercicio que le pareció más complicado fue el de "Física, porque es una asignatura difícil", y el más fácil el de "Matemáticas, porque fue muy asequible. Esperaba algo más rebuscado".

Así ha sido su preparación: siete horas de estudio al día

Sus principales consejos para preparar la PAU son:

"Hay que trabajar, ser constante y sobre todo las últimas semanas.

y sobre todo las últimas semanas. Afrontar los exámenes como otro cualquiera, porque al final son lo mismo. Intentar controlar los nervios", explica.

Samuel en concreto estudiaba "unas siete horas al día. Me levantaba temprano para quitarme la pereza, estudiaba, luego descansaba para comer, y seguía estudiando hasta la hora de la cena", detalla. Esta ha sido su fórmula del éxito.

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Amante del fútbol, la lectura y el cine, ahora le toca pensar y celebrar durante el verano su excelencia académica, con varios viajes planificados con sus amigos y familia. Samuel es un ejemplo para todos los estudiantes, y ha puesto a Toledo en lo más alto.