La cocaína despunta como la droga que provoca más peticiones de ayuda: "Empecé con 14 años por diversión y me ha robado media vida"

Anna comenzó a consumir cocaína y otras sustancias, como drogas sintéticas, "por diversión", con 14 años y salvo un parón de cuatro años, ha estado consumiendo hasta los 47 años, por lo que considera que las drogas le han quitado "la libertad de tomar sus propias decisiones", le han alejado de su familia y amistades y le han "robado media vida", según admite. Anna es una de las 1.787 personas que Projecte Home Catalunya atendió en 2025 en sus programas de atención y tratamiento de las adicciones, en los siete centros que tiene repartidos por Catalunya. Según el balance presentado por la entidad este jueves, más de la mitad de las personas que han llamado a sus puertas en busca de ayuda consumían cocaína, en concreto el 53%.

Se trata del porcentaje más elevado de los últimos años y confirma la tendencia, invariable, de la cocaína como la droga más habitual desde 2016, dado que es la que genera más demandas de tratamiento, lo que demuestra que "se ha normalizado su consumo, hay bajo percepción del riesgo y es de fácil acceso, especialmente en entornos de ocio y festivos", según la oenegé.

Gráfico que muestra la evolución del consumo de cocaína en personas atendidas por el 'Proyecto Hombre'. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

“La cocaína está muy normalizada e integrada en nuestra sociedad. Quizás porque muchas de las personas que acaban generando una adicción son trabajadores con un perfil socialmente funcional" Neus Canals — Directora de Projecte Home Catalunya

“Vemos que es una sustancia que está muy normalizada e integrada en nuestra sociedad. Quizás porque muchas de las personas que acaban generando una adicción a la cocaína son personas trabajadoras con un perfil socialmente funcional y esto genera menos alarma social”, explica Neus Canals, directora de Projecte Home Catalunya. De hecho, Anna, en su juventud, no trabajaba, su vida consistía en "levantarse y consumir", pero después sí ha trabajado, tanto en entornos de ocio nocturno como en el sector de la hostelería y restauración, pero sin horarios nocturnos. "No me impedía trabajar, en esa época solo consumía cocaína y alcohol y para mí era algo necesario, un hábito en mi día a día", explica.

Consumo diario y en solitario

Projecte Hombre confirma que muchas personas con adicción a la cocaína empiezan con un consumo recreativo, los fines de semana, asociado al ocio y la diversión, pero después pasan a un patrón de consumo diario y en solitario, lo que les pasa factura a nivel familiar, laboral y de salud. Por sexos, es más frecuente en hombres, con un 55,4% de los casos atendidos, pero también tiene incidencia destacada en mujeres, que representan el 42% de las personas que piden ayuda.

El alcohol tiene una incidencia destacable, con un 30,9% de los casos atendidos, especialmente entre las mujeres

La entidad destaca, además, que es muy frecuente el consumo de cocaína asociado a otras sustancias, la más frecuente, el alcohol, que "se utiliza como droga puente, desinhibidora hacia una sustancia estimulante como es la cocaína". Además, el alcohol por sí mismo también tiene una incidencia destacable, con un 30,9% de los casos atendidos y con grandes diferencias según el sexo: en hombres supone el 27,7% pero en las mujeres sube hasta el 45,5% de los casos, dado que la población femenina prefiere sustancias legales y accesibles y hace un consumo más solitario.

En cualquier caso, en términos generales, entre las personas con adicción que solicitan ayuda la inmensa mayoría, ocho de cada diez, son hombres, lo que según la entidad sigue evidenciando que las mujeres aún son reacias a pedir ayuda, aunque el volumen de féminas ha mejorado casi tres puntos desde 2024 gracias a la apertura de la Comunitat Terapéutica de Montgat, un nuevo servicio asistencial para mujeres con adicciones que abrió en octubre de 2025 y que tiene como objetivo paliar el déficit de programas destinados específicamente a la población femenina.

Años de consumo

Otro de los datos preocupantes que pone de manifiesto el balance es que las personas que piden ayuda tienen una edad media de 43 años y llegan a Projecte Home después de un consumo problemático de 19,3 años de media. “Las personas que llegan lo hacen, a menudo, después de años de un deterioro en el que ha ido aumentando su situación de vulnerabilidad. En muchos casos después de haber pasado ya por otros tratamientos. Esto hace que los procesos sean más complejos y que la respuesta tenga que ser integral y sostenida”, afirma Canals.

La mayoría de personas con adicción dependen del paro u otras prestaciones, un 43,1% de los casos, o bien de la familia o amigos, un 14,4%

Anna, por ejemplo, admite que cuando empezó el tratamiento con Projecte Hombre "estaba muy mal". La adicción le había provocado brotes psicóticos e incluso "dormía con un cuchillo" porque creía que los vecinos la quería atacar. Ahora, después de nueve meses sin consumir, se encuentra "mucho mejor", aunque admite que aún le quedan problemas "que trabajar", como aprender a tener relaciones sociales, dado que ha dejado atrás su vida anterior, sin haber consumido.

Por otro lado, a nivel económico, tan solo el 37,1% de las personas atendidas por la entidad tienen en el trabajo. La mayoría presentan una situación de vulnerabilidad económica, dado que dependen del paro u otras prestaciones (el 43,1%) o bien de la familia o amigos (un 14,4%). De hecho, las familias son uno de los pilares de los tratamientos, dado que detectan situaciones de riesgo o posibles recaídas. Durante 2025, la entidad atendió a 1.009 familiares; pero considera que cada vez es más difícil contar con la participación del entorno. “En los últimos años, observamos una mayor dificultad para implicar las familias en los procesos de tratamiento, y esto nos quita el sueño porque sin su implicación, el proceso de tratamiento acontece más difícil”, asegura Canals.