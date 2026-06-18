Céline Cousteau, documentalista: "El mar me enseñó que dependemos los unos de los otros para sobrevivir"

"Todo está conectado". Con esta sencilla pero poderosa reflexión, la documentalista y exploradora estadounidense Céline Cousteau, nieta del célebre Jacques Yves Cousteau, ha cautivado este jueves los corazones y mentes de las cientos de personas reunidas en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y Fundació La Caixa en Barcelona. En su ponencia, seguida de una conversación con Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca, Cousteau ha reivindicado la conexión entre humanidad y naturaleza y, sobre todo, la importancia de cuidar la red que sostiene la vida en el planeta. "El mar me enseñó que dependemos los unos de los otros para sobrevivir", ha afirmado la documentalista durante una emotiva intervención en la que ha reivindicado el lado más emotivo de la lucha climática.

Al narrar sus expediciones bajo el agua, Cousteau ha explicado que tras años explorando los océanos del mundo ha aprendido que, aunque los humanos muchas veces nos pongamos al centro de todo, "en la naturaleza el individualismo deja de tener sentido". "Si algo te enseña el océano es a silenciar tu ego. En la naturaleza aprendes que tu supervivencia y la de los demás depende de la capacidad de observar, comprender el entorno y actuar teniendo en cuenta al resto", ha explicado la exploradora quien, tras narrar sus historias entre corrientes marinas y encuentros con tiburones, ha querido reivindicar que "todos formamos parte de una misma red". "La humanidad no ha tejido la red de la vida, solo somos un hilo dentro de ella", ha reivindicado durante su intervención ante un público cautivado por su discurso.

La documentalista Céline Cousteau durante su charla en el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica. / Marc Asensio

Esta lección, para la documentalista, contrasta con el discurso de desconexión entre humanidad y naturaleza. Sobre todo porque, según ha explicado, se trata de un peligroso espejismo. "El aire que respiramos, los alimentos que consumimos o los océanos que parecen forman parte de la misma red de que la dependemos nosotros", ha argumentado durante su ponencia. Como muestra de ello, en medio de su discurso, Cousteau ha invitado al público a detenerse unos segundos para respirar y después, tras una emotiva pausa, ha recordado que cerca de la mitad del oxígeno que llega a nuestros pulmones es producido por organismos microscópicos que habitan en los océanos. Una realidad que, a su juicio, demuestra hasta qué punto dependemos de elementos invisibles y de seres vivos que ni siquiera vemos.

Celine Cousteau: "La gente ve la posidonia y no entiende por qué es tan importante". / PI STUDIO

Para Cousteau, olvidarnos de esta lección es lo que nos ha arrojado a una crisis ambiental sin precedentes que, en el caso del mar Mediterráneo, ya se ha traducido en un calentamiento acelerado, una crisis de residuos y plásticos flotantes, la amenaza de colapso de muchos ecosistemas marinos y la desaparición de muchas especies emblemáticas. Frente a esto, según ha reivindicado la documentalista durante una conversación con Goñi, "todos debemos poner de nuestra parte para solucionar el problema". "Si cada uno de nosotros entiende que tenemos parte de la responsabilidad y que hay que tomar acciones es ahí, en ese momento conjunto, donde empiezan a verse soluciones". En este sentido, Cousteau ha reivindicado la importancia de las campañas de educación y concienciación porque "si la gente no sabe qué es la posidonia y no entiende por qué es importante protegerla".

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En su intervención, la documentalista también quiso recordar que la lucha por proteger el planeta también pasa por proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y ante todo por cuidar el corazón y la mente de todas aquellas personas que creen en la causa. "Si no nos cuidamos a nosotros mismos jamás podremos cuidar el planeta", ha afirmado, emocionada, ante la atenta mirada de los asistentes.