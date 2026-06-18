CGT no acudirá a la mesa con Educació de este viernes porque "no se abordarán los temas sin cerrar", mientras Ustec mantiene su presencia en el aire

El portavoz de CGT Ensenyament, Isarn Paredes, ha avanzado que no asistirán a la mesa prevista este viernes con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat porque afirma que "en lugar de plantear una reunión para abordar los temas que han quedado sin cerrar, el Departament quiere seguir con un funcionamiento ordinario de las mesas".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este jueves, antes de la manifestación por el 0-3 en Barcelona, en las que ha asegurado que el funcionamiento de estas mesas es "burocrático" y que "si no sirven para abordar el conflicto educativo no sirven para nada".

Negociación pendiente

Ha reivindicado la apertura de la negociación y ha informado que este jueves tanto CGT, como Ustec, La Intersindical y COS se reunirán con los grupos de Junts, ERC, PP, Comuns y la CUP en el Parlament por la enmienda a la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat.

Ustec -el sindicato mayoritario en Educación- aún no ha confirmado si acudirá a o no a la reunión. Lo que sí ha pedido al Govern es que abra un "proceso amplio" para "blindar la educación pública y abordar la crisis de fondo del sistema educativo". Después de que la consellera Esther Niubó anunciara ayer en el Parlament un espacio de debate con direcciones, docentes y familias para escuchar el "malestar de fondo" en los centros, Ustec considera que el Govern debe "ir más allá de una ronda de encuentros" y asumir una "reforma estructural del modelo educativo".

"Si el Govern reconoce que hay un malestar de fondo, hay que darle una respuesta de fondo. No queremos un espacio estéril para expresar el malestar: queremos un proceso real para transformar la educación", afirma Ustec en un comunicado. El sindicato defiende que la consulta sobre el preacuerdo envió un mensaje claro al Govern: las mejoras alcanzadas no son suficientes para resolver la crisis educativa.