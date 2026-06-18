El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur

Las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a Andalucía, Aragón, Baleares, Catalunya, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y La rioja, mientras que las tormentas pondrán en aviso a otras cinco comunidades autónomas (CCAA): Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja. Además, registrarán aviso por tormenta Cantabria del Ebro; Burgos y Soria; Cuenca y Toledo; Álava; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana.

De esta manera, AEMET ha avanzado que mañana las altas presiones dejarán una jornada estable en Baleares y en buena parte de la Península, a excepción del interior, donde podrían darse chubascos y tormentas por la tarde. En líneas generales, los cielos en la Península y Baleares estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo por la presencia de nubes bajas en el Cantábrico y de nubes de evolución en las mesetas y en las zonas de montaña del interior.

Durante la madrugada podrían formarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona. Por la tarde, es probable que se registren chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y en La Mancha. Por lo demás, los cielos en Canarias registrarán intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur y el tercio este y Baleares registrarán calima ligera.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que las máximas bajarán en el norte, subirán en el sureste y Baleares y se mantendrán sin cambios en el resto. Asimismo, las mínimas estarán en ascenso en Baleares y el centro peninsular, en descenso en el noreste y oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto.

En este marco, se podrán superar los 34 a 35ºC en el interior del País Vasco, los 35 a 36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36 a 38ºC en el noreste y los 38 a 39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en este último se podría llegar a los 40ºC. A su vez, se prevén noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Mientras tanto, en Canarias se esperan pocos cambios.

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Por lo demás, AEMET apunta a que el viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, dominando la componente este en el este peninsular, pudiendo ser moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo; en zonas del centro, variable y también flojo, y en Canarias, del norte y moderado.