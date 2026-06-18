Calor en el Mundial: ¿cómo han sido las temperaturas en competiciones anteriores?

Las altas temperaturas son uno de los protagonistas de este Mundial en Estados Unidos. Se prevé que hasta uno de cada cuatro partidos podrían jugarse en condiciones "límite" para el cuerpo humano , con temperaturas por encima de los 26ºC, según un estudio de World Weather Attribution.

Las temperaturas ya registradas han superado los 30°C en algunas localidades como en Miami, cuando se inició el partido entre Uruguay y Arabia Saudí, según Meteostat . El calentamiento global y la celebración en verano en el hemisferio norte agravan una situación que ya hace un tiempo obliga a replantear este torneo. Como en el Mundial de Catar 2022, que se celebró en diciembre para “ proteger a los atletas y asistentes del calor del verano ”, o en Brasil 2014, cuando se introdujeron por primera vez las pausas de hidratación en algunos partidos.

Así han sido las temperaturas en los últimos Mundiales

El anterior Mundial celebrado en Estados Unidos, en 1994, es recordado por el calor sofocante que se vivió, tal como recuerdan diarios de la época y registros de la administración del país . De hecho, desde entonces no se ha vuelto a jugar un partido de fases eliminatorias en condiciones de tan altas temperaturas. Así se desprende del análisis de Verificat de las temperaturas en las localidades que acogieron los cuartos de finales, semifinales y finales de los últimos ocho Mundiales.

Gráfico de visualización de datos.

Los datos, obtenidos a través de la plataforma Meteostat, recogen las temperaturas registradas al inicio de cada uno de los 64 partidos de la fase eliminatoria, tomando como referencia la estación meteorológica de la localidad más cercana a los estadios correspondientes (y no del terreno de juego). Cuando la serie histórica no tenía resultados, se ha incluído el siguiente registro más cercano, tanto a nivel terrestre como temporal.

El 13 de julio de 1994, se jugó a las 12 del mediodía en Nueva Jersey la semifinal con la que se clasificó Italia para la final del Mundial de ese año. En esos momentos, los termómetros de la localidad de East Rutherford, donde se encuentra el estadio de Giants, marcaban 32,2 °C, según Meteostat .

Los treinta grados no se volvieron a alcanzar durante una jornada de eliminación hasta 2014, cuando en los cuartos de final entre Francia y Alemania disputado en Maracanã, los registros del aeropuerto de Río de Janeiro llegaron a esta cifra en el momento de iniciarse el partido.

En las últimas décadas, las temperaturas solo fueron especialmente bajas en el Mundial de Sudáfrica, que tuvo lugar durante el invierno austral de 2010. Además de mínimas de 10°C durante la fase de eliminaciones, se registró el récord Guinness del partido más frío de la historia del Mundial durante la fase de grupos, con temperaturas de -1 °C en el campo durante el enfrentamiento entre Brasil i Corea del Norte el 15 de junio de 2010 .

¿Cuál ha sido la final más calurosa?

Según los datos analizados por Verificat, la temperatura más alta registrada durante una final fue en Berlin, el 9 de julio de 2006, cuando Italia se impuso a Francia en los penaltis bajo un calor de 28 °C. Sin embargo, las estaciones meteorológicas de la capital alemana no registraron aquel día una gran humedad (era del 35,9%, según los cálculos de Verificat a partir de la aproximación August-Roche-Magnus usando la temperatura atmosférica y la temperatura de punto de rocío observada ).

Mapa de visualización

La humedad es un valor a tener en cuenta, pues influye en la sensación térmica de las personas. Por ejemplo, durante los cuartos de final ya mencionados en Brasil, la humedad subió la sensación térmica en Rio de Janeiro de los 30°C registrados hasta los 32.6°C, según los cálculos de Verificat a partir de metodología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los casos en los que se superavan los 26º°C y la humedad relativa del 40%.

Visualización de tabla

También en el Mundial de Corea del Sur y Japón una humedad superior al 50% hizo que la sensación térmica de calor se aproximara a los 30°C en la localidad de Shizuoka, donde se jugaron los cuartos de final entre Inglaterra y Brasil.