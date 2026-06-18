El 'boom' de la vivienda en Aragón hará que dentro de 15 años haya casi 50.000 hogares más: estas son las claves del crecimiento

La demanda de vivienda en Aragón, como en el resto de España, está disparada y eso influye en algo más que en el encarecimiento por la escasez de oferta actual sino en las previsiones de crecimiento proyectadas para el futuro a corto o medio plazo. Es en este contexto en el que se explica la estimación de que el número de hogares en la comunidad crecerá en casi 50.000 nuevos entre 2026 y 2041, una estimación que ha salido reflejada este miércoles en el informe sobre los Hogares de personas residentes en viviendas familiares en España del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El análisis pormenorizado deja muchas conclusiones que van más allá de la cifra global. La primera, que no es que se vayan a construir 48.830 hogares más sino que este será el saldo positivo que quedará entre las que se creen y las que se eliminen, en un saldo global que hoy apunta que existen 573.940 hogares en la comunidad y que dentro de 15 años, en 2041 esta cifra se elevará hasta los 622.770.

Los pisos grandes se reducirán

Esto obliga a que el ritmo medio anual de crecimiento sea de 4.500 más cada año durante los próximos tres lustros, inédito en las últimas décadas. No solo eso, es que en realidad se apunta a que habrá 40.008 más que ahora con una sola persona habitando en ellos, los hogares unipersonales crecerán un 22,4%, pasando de los 178.529 actuales a los 218.537 que se prevén para dentro de 15 años.

Mientras, los pisos que son para dos personas registrarán un incremento de 17.437 más que ahora, pasando de los 166.883 de este año a los 184.320 que se espera tener en 2041. Esto es un crecimiento de más del 10% en tres lustros, pero es todavía más impactante si se suma este dato al de los hogares unipersonales: entre los dos se crearán 57.445 viviendas más para una o dos personas. Entonces, ¿cómo es que el saldo es inferior? Pues básicamente porque ese informe también indica que en 2041 habrá menos hogares para tres o más personas.

Concretamente se apunta a que dentro de 15 años, en Aragón se pasará de las 110.611 viviendas con tres personas a las 103.159 en el año 2041, es decir, 7.452 menos, un 6,8% de reducción. Y que los 117.917 hogares con cuatro o más personas, familias numerosas, en 2026 se convertirán en 116.754 dentro de 15 años, 1.163 menos que ahora. Juntos suman una disminución significativa de 8.615 viviendas menos de estas características. Así cuadra ese balance desigual, una conclusión que sin duda está entroncada con dos problemas actuales: la nueva construcción y la baja natalidad, que hace que los ocupantes por vivienda disminuyan de cara al futuro.

Siete de cada diez se crearán en Zaragoza

Otra de las conclusiones importantes tiene que ver con el reparto por provincias. Y es que el 72,6% de esos 48.830 hogares nuevos en Aragón estarán localizados en la provincia de Zaragoza, con el lógico efecto de atracción de la capital aragonesa. Sin embargo, ese incremento es muy desigual, porque en esta se plantea que las 421.601 que hay en este 2026 se convertirán en 457.099 en 2041, con 15 años de diferencia se plantea un aumento de 35.498 hogares, a un ritmo de más de 2.300 más cada año durante los próximos tres lustros.

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En el resto de la comunidad, también crecerán en Huesca, donde se pasarán de las 95.429 de este 2026 a los 105.167 en 2041, un aumento de 9.738 en 15 años. En la de Teruel, el incremento será de solo 3.506, al subir de los 56.910 que hay este año a los 60.504 que se esperan dentro de tres lustros.