Los veranos catalanes se calientan a velocidad récord: la temperatura media de la estación ha subido casi medio grado por década

La crisis climática está elevando la temperatura a escala global. Pero no de manera uniforme. Según apuntan varias investigaciones, el Mediterráneo destaca como uno de los epicentros del calentamiento global. Y en esta región, zonas como Catalunya se encuentran como uno de los 'puntos rojos' de este fenómeno. La última edición del 'Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics' elaborado por Meteocat constata que la temperatura en Catalunya ha aumentado en 2 grados de media desde el periodo preindustrial, lo cual supone hasta 0,6 grados más que la media global. Los expertos afirman que este aumento se puede sentir durante todo el año pero preocupa, sobre todo, en el caso de los veranos, donde se ha observado un aumento de casi medio grado de los termómetros por década. Y esto, afirman los especialistas, siembra el terreno para cosechar más récords de temperatura durante los meses estivales y registrar valores hasta ahora impensables.

Catalunya registra un aumento de la temperatura media de hasta 2 grados, una cifra 0,6 más alta que la media global

El trabajo, publicado este miércoles, confirma que el aumento de las temperaturas en Catalunya sigue una tendencia al alza. El análisis afirma que el 2025 fue el tercer año más cálido desde que existen registros y el cuarto año consecutivo en el que se alcanza una temperatura récord en el territorio. Los registros apuntan a que desde 1950 hasta ahora, en apenas 75 años, la temperatura media ha aumentado en hasta 0,27 grados grados por década y que las máximas son más de 0,33 grados más altas que antaño. El caso más drástico se observa durante el verano, cuando los termómetros marcan temperaturas mucho más altas que décadas atrás y, además, están cada vez más expuestos a riesgos de olas de calor más intensas y duraderas de lo que solía registrarse años atrás.

El litoral catalán vive ahora hasta 40 noches tropicales más que hace 75 años

Los datos corroboran que ahora los extremos cálidos están aumentando de forma drástica en Catalunya. Ahora, en la mitad sur del territorio se registran hasta 40 días más de calor extremo que antaño, mientras que en el norte se viven alrededor de 34 días más de altas temperaturas de lo que era habitual hace unas décadas. Esto, en la práctica, significa más de un mes con los termómetros muy por encima de lo esperable para la época. Esta tendencia también se observa durante las noches. En la franja litoral, por ejemplo, se estima que ahora se dan hasta 40 noches tropicales más que hace 75 años. En términos generales, según apunta el análisis, la crisis climática ha hecho que tanto las mínimas como las máximas suban de forma considerable en los últimos años.

Subida del nivel del mar

Este fenómeno no solo se observa en tierra sino que, tal y como apunta este análisis, también se refleja en las aguas del Mediterráneo. Los registros indican que la temperatura media de las aguas alrededor del Estartit, una de las estaciones de referencia en Catalunya para medir el impacto del cambio climático en las aguas, ha aumentado hasta 0,36 grados por década desde los años setenta. Esto, en la práctica, equivale a un aumento de casi dos grados en apenas medio siglo. Los expertos también afirman que en ese punto del litoral el nivel del mar ha subido 3,3 cm por decenio desde 1990, lo que se traduce en un aumento de entre 11 y 12 cm en los últimos 36 años.

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En el Estartit se observa un aumento del calor superficial de las aguas y un incremento de hasta 12 centímetros en el nivel del mar en apenas 36 años

Los datos sobre el aumento de las temperaturas contrastan con los análisis pluviométricos. El datos apuntan a un posible cambio general en los régimenes de lluvia y, sobre todo, a un aumento del riesgo de sequía en Catalunya. Los registros indican que la precipitación media en Catalunya ha bajado un 1,8% por década y que ahora llueve hasta 84 litros por metro cuadrado menos que hace 76 años. Esta reducción de las lluvias se observa, sobre todo, en verano, donde se ha registrado una disminución de hasta el 4,4% de las precipitaciones desde los años cincuenta del siglo pasado. A esto hay que sumarle que, según indica este análisis, los periodos húmedos son cada vez menos intensos y duraderos mientras que las sequías, por su parte, se han vuelto más cada vez más fuertes.