Los usuarios de Rodalies suben el tono contra el Govern: "No entienden la realidad ni la magnitud del problema"

Hasta 10 plataformas de usuarios de Rodalies han firmado este miércoles un comunicado para denunciar que el Govern "no entiende ni la realidad ni la magnitud del problema" de la red ferroviaria catalana. En la misiva, las entidades aseguran que tras medio año de reuniones semanales con el departament de Territori para informar de la situación tras el accidente de Gelida, los encuentros se han ido enfriando con "constantes cambios de horario y de fecha, retrasos habituales o ausencias de los responsables convocados". Por todo ello, estas plataformas piden repensar las vías de comunicación con el Govern: "Le tendemos la mano para solucionar un problema de país".

Más allá de sus reuniones semanales, los usuarios de Rodalies también han denunciado su "frustración" ante el "reiteramiento de anuncios de mejora, calendarios de actuaciones y compromisos que a menudo no se traducen en resultados perceptibles". En especial, el comunicado pone el acento en la "falta de información fiable" al usuario sobre las incidencias que se producen en la red y las alternativas de las que dispone.

No es un detalle baladí teniendo en cuenta que, ahora que ya se ha restablecido buena parte de la red de Rodalies tras el accidente de Gelida, las incidencias vuelven a estar a la orden del día. A los constantes robos de cobre, se suman los incendios en matorrales y campos cercanos a las vías que obligan a detener completamente los trenes que pasan por ese punto. También han vuelto a ser habituales fallos en la operativa de los trenes o problemas en la infraestructura que, como reclaman los usuarios, no se detallan en las comunicaciones oficiales ni de Adif ni de Renfe.

Un problema con pasado

Las plataformas reconocen en el comunicado que la situación del actual Govern es "fruto de décadas de desinversión, falta de planificación y decisiones erróneas" aunque creen que se podría hacer más, empezando por las reuniones semanales, en las que también han participado hasta ahora la consellera de Territori, Sílvia Paneque y el secretario general, Manel Nadal. "Pueden ser una herramiento magnífica para diagnosticar las principales carencias y poder solucionar el servicio con la mayor celeridad posible", lanzan.

Por ello, piden, sobre todo, "una interlocución bilateral y directa entre plataformas y Administración" que identifique también a los "responsables técnicos adecuados para cada aspecto".

El comunicado lo firman las plataformas Dignitat a les vies, Salvem R2 Nord, Perquè no ens fotin el tren, Trens Dignes Ebre-Priorat, Plataforma d’usuaris l’R8 Existeix, Propera parada: Valls, Defensem el tren de l'Empordà, Plataforma d'usuaris i usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat, Usuaris Avant Catalunya Proximitat y la Associació per la Promoció del Transport Públic.