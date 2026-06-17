La Ronda Litoral absorbe el auge de personas sin techo en Barcelona, que aumentan el 45% en un año

Abderrahmane malvive en una de las decenas de tiendas de campaña que pueden verse desde la Ronda Litoral, a la altura de la Zona Franca. Llegó hace unos cinco meses a la capital catalana, y se instaló directamente en este punto entre carreteras y lejos del centro, donde se encontró con muchos otros compatriotas argelinos que esperan poder regularizarse para conseguir un trabajo estable. En la misma carretera, pero al otro lado de la ciudad, Tijan Sheikh, gambiano, también intenta hacer vida en una de las tiendas que se ocultan tras los matorrales de la plaza dels Campions, en la Vila Olímpica. Es uno de los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona.

Abdeerrahmane, con sus apuntes de castellano, junto a su tienda de la Zona Franca. / MANU MITRU / EPC

Ellos son solo dos rostros de las 2.171 personas que, según el ayuntamiento, duermen en las calles de Barcelona. Solo en un año, la cifra ha crecido casi un 45%, desde los 1.505 de mayo de 2025. Y también, la prueba de que el fenómeno del sinhogarismo está cada vez más presente en la periferia de la ciudad y, en especial, en la Ronda Litoral. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, lo resume: “Se están desplazando hacia los márgenes de la ciudad y se están agrupando”. “Ha pasado en la Zona Franca y ahora también lo estamos viendo en el frente marítimo”, asegura.

Desalojos como el del B9 de Badalona y la presión inmobiliara desplazan a las personas sin techo a la periferia de Barcelona

El aumento de personas que pernoctan en el espacio público de la Zona Franca es tal que el distrito de Sants-Montjuïc, donde se inscribe el gran polígono industrial, ha desbancado a Ciutat Vella como el que concentra más personas sin hogar. En ese distrito dormían en mayo 660 personas, según el consistorio, mientras que en Ciutat Vella tienen detectadas a 414 personas. Los sigue de cerca Sant Martí, con 357. Allí, prácticamente la mitad de las personas sin techo, unas 148, viven en los parterres y plazas que cubren la Ronda Litoral desde el parque Carles I y hasta las playas del Fórum.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de la evolución del número de personas sin techo en Barcelona

Menos barracas y más tiendas

Para David Espinós, de la Associació Quart Món, parte del motivo de este desplazamiento del fenómeno responde a que la presión urbanística en barrios como el Poblenou hace imposible que perduren asentamientos barraquistas más estables como los que su asociación lleva varias décadas acompañando. “Cada vez hay menos solares”, resume. Si hace un año se contaban en Barcelona 319 personas en estas barracas, ahora son 298. También disminuye el número de personas que viven en locales ocupados, que han pasado de 282 a solamente 82.

La mayoría son jóvenes extracomunitarios con trabajos precarios o en proceso de regulación que no pueden pagarse una habitación

Así, aumentan las agrupaciones de tiendas de campaña. “Comienza a ser un fenómeno por sí mismo”, apunta Espinós. En muchas de ellas se establecen relaciones más cercanas, como las de los asentamientos barraquistas, aunque, recuerda Fernández, no siempre es así. Abderrahmane, con quien abríamos este reportaje, por ejemplo, no conoce demasiado a los compatriotas junto a los que duerme. Entre ellos está Houari. Él ha tenido suerte y de momento pasa sus noches en el Centro de Primera Acogida de la Zona Franca, aunque sabe que pronto deberá salir de allí. “Ya llevaré seis meses… Y después supongo que me vendré aquí con ellos”, lamenta.

Houari, colgando la ropa junto a la tienda de campaña de sus amigos, en la Zona Franca / MANU MITRU / EPC

La vivienda, el trasfondo

El caso de Houari es paradigmático. Hasta no hace muchos años, seis meses eran suficientes para conseguir generar unos pocos ingresos que permitieran costearse una habitación y dejar el espacio asistencial libre para otra persona que lo necesite. Ahora, muchas veces, el destino vuelve a ser el asfalto. “Si un joven que ha hecho un proceso y tiene unos ahorros o incluso un trabajo no encuentra una vivienda por razones económicas, ahí tenemos el problema”, sintetiza la Comissionada d’Acció Social de Barcelona, Sònia Fuertes.

El Govern vincula el 62% de las situaciones de sinhogarismo con la crisis de la vivienda

Por este motivo ya hace tiempo que resulta difícil encontrar plazas libres en los servicios del consistorio. "El circuito de ayuda puede mejorar, pero lo que nos preocupa es la salida de estas personas tras pasar por algún recurso", explica la comisionada, que recuerda que la ciudad destina 51 millones de euros al año exclusivamente al sinhogarismo y que tiene más de 150 equipos de calle.

En este sentido, la Generalitat calculó que el 62% de las situaciones de sinhogarismo en Catalunya están relacionadas con la crisis de la vivienda. Es un hecho que también cambia el perfil de las personas que acaban en esta situación, que son cada vez más jóvenes y, en muchas ocasiones, migrantes extracomunitarios.

Ossy, junto a las tiendas de campaña de la Vila Olímpica / MANU MITRU / EPC

Ossy es uno de tantos jóvenes gambianos que malviven en las tiendas de campaña de la Vila Olímpica. Lleva en España más de dos años, y hasta hace unos meses se pagaba una habitación con lo que ganaba trabajando en un supermercado. Cuando se quedó sin trabajo, no tuvo más remedio que irse a la calle.

Convivencia

Allí se topó con Tijan, uno de los expulsados del B9, y también con otros paisanos que habían estado en campamentos como el de la Estació del Nord. Estos desalojos “no son una solución”, recuerda la comisionada Fuertes. “Se hace para aligerar el impacto en un territorio allí donde se están generando muchas dinámicas de odio”, lanza. La aporofobia va a más estos días. “Muchos vecinos culpabilizan a las personas sin hogar de su situación”, resume Fernández.

Tijan Sheikh, exresidente del B9, junto a su tienda de campaña en la Vila Olímpica / MANU MITRU / EPC

“Cada vez nos llegan más comentarios por redes o de los vecinos en contra de estas personas”, sigue Fernández. Es una situación que se da en otro de los puntos de la Ronda Litoral donde se concentran estas personas, en la falda de Montjuïc, junto al parque de Bomberos. Allí conviven realidades como la de Founé, maliense que lleva 20 años en España, y que tras abandonar un trabajo se vio abocado primero a ocupar un local, y más tarde a la tienda de campaña donde está ahora.

Barcelona destina cada año 51 millones de euros al sinhogarismo y tiene más de 150 equipos de calle

Pero también se concentra allí un grupo de españoles que consumen droga ante la vista de todos y que han empezado a incomodar a los vecinos del Poble Sec. Tanto es así que se organizaron en distintos grupos de WhatsApp en los que comparten imágenes de este campamento y denuncian la "inseguridad" del barrio.

Founé, destartalando un altavoz en tienda de campaña en Montjuïc / MANU MITRU / EPC

Solución

Para la comisionada Fuertes, en asentamientos como este es necesario abordar el problema de manera más integral y que los servicios sociales cuenten con ayuda de otros entes municipales como la Agència de Salut Pública de Barcelona, que ya actúa en ese espacio en concreto. En este sentido, la comisionada pone en valor la Taula contra el Sensellarisme municipal desplegada el pasado mes de enero, que coordina los esfuerzos de varias áreas del ayuntamiento.

La ley del sinhogarismo, que encara su última fase en el Parlament, obligará a los ayuntamientos a ofrecer servicios a estas personas

Para Bea Fernández, la solución pasa necesariamente por dar alojamiento a estas personas y acompañarlas un tiempo para completar su adaptación. Para ello, estima que es imprescindible que la ley del sinhogarismo, encallada en el Parlament, tire adelante. "Lo que pedimos es que se acelere y que su contenido no se desvirtúe” con las enmiendas, reclama la directora de la Fundació Arrels, que impulsó la ley junto a otras cuatro entidades sociales y el académico Antoni Milian.

El texto actual prevé que los municipios de más de 20.000 habitantes tengan la obligación de dotarse de servicios como albergues diurnos o servicios residenciales, reconoce los derechos de las personas sin hogar y emplaza a otras Administraciones a solucionar la problemática de la vivienda. La ley permitiría también un mayor protagonismo de la Generalitat en el abordaje de la problemática, una competencia que es exclusivamente municipal, y algo que vienen reclamando ayuntamientos como el de Barcelona desde hace tiempo. “Hay municipios junto a Barcelona sin ningún recurso para estas personas”, apunta Fuertes.