Rodalies pierde 300.000 viajeros en mayo, el primer mes sin billetes gratis tras el accidente de Gelida

La recuperación progresiva del número de viajeros de la red de Rodalies se estancó finalmente en mayo. Ese mes, el primero en el que los títulos de transporte dejaron de ser gratis, los pasajeros accedieron a los trenes de Rodalies un total de 9,332 millones de veces, 300.000 menos que en el mes de abril y casi 800.000 menos que en el mismo mes del año pasado. Es un descenso relativamente moderado que, eso sí, rompió la racha de la red, que entre febrero y abril había recuperado casi cuatro millones de los viajeros perdidos en las primeras semanas tras el accidente de Gelida.

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Así se desprende del 'Informe mensual de puntualidad' que ha hecho público Renfe esta semana. En mayo, y también interrumpiendo los buenos registros desde el mes de febrero, se cancelaron más trenes que en abril, pese a que había programados menos trenes en un principio. Así, se cancelaron un total de 609 trenes, frente a los 445 que se suprimieron en abril. En este caso, la cifra es algo mejor que la de 2025, cuando se cancelaron 632 circulaciones. En total, había programados 17.935 trenes, 3.000 menos que el año pasado, cuando hubo 21.077.

Restricciones, recuperaciones y explicaciones

Estas cifras se explican, en parte, por las restricciones y cortes en algunas líneas de Rodalies que seguían en marcha durante el mes en la red. Desde el día 4, se interrumpió la circulación de la R13 entre Sant Vicenç de Calders y La Plana - Picamoixons y también seguían afectados por obras los túneles del Garraf, que reabrieron finalmente la semana pasada. Tampoco circulaban los trenes de la R7, que seguirá sin funcionar hasta el año que viene y, la R8. que todavía no llegaba hasta Martorell pasando por el túnel de Rubí.

Por el contrario, ese mes se recuperó la circulación completa por la R4, que seguía funcionando hasta entonces con trenes lanzadera entre Terrassa y Manresa; y se alargó el servicio de la R3 hasta Ribes de Freser --siguieron cortados los tramos entre L'Hospitalet y la Garriga y entre Ribes y Puigcerdà--. También se recuperó el tramo de la R15 entre Reus y Móra La Nova, que en junio ya completa su recorrido hasta Riba-roja d'Ebre.

Por todo ello, la consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, anunció el 30 de abril que ya se había recuperado un 96% del servicio, que ya usaba Rodalies el 90% de los usuarios que lo hacían antes de Gelida y que, por ello, tenía sentido volver a cobrar por el servicio. En cinco meses, la gratuidad había costado unos "50 millones de euros" al Estado, según estimó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

La puntualidad, la cara buena

El registro que sí mejoró durante el mes de mayo fue la puntualidad. El 46% de los trenes de Rodalies que circularon en mayo llegaron puntuales --menos de cinco minutos después de su horario programado de llegada-- a su destino. En abril, la cifra había caído hasta el 40,6% de los trenes. Ambos son registros muy similares a los que se registraron en 2025.

La media general de las demoras fue de 1,1 minutos para todas las circulaciones, aunque una vez superada la marca de los cinco minutos que se pone renfe como "puntualidad", el tiempo extra de espera para los pasajeros pasó a los 20,4 minutos. Es, de nuevo, algo menos que en abril, cuando la demora media era de 23,2 minutos.

El informe achaca a causas operativas de Renfe --problemas con la gestión de los maquinistas o los horarios, por ejemplo-- el 26,1% de los 22.364 minutos de retraso que se acumularon durante todo el mes. El 73,9% restante, pues, lo relaciona con incidencias externas como inclemencias metereológicas o problemas con la infraestructura.