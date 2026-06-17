Niubó se abre a "escuchar" a la comunidad educativa más allá de la mesa sindical y anuncia un nuevo "canal" para abordar el malestar

La consellera de Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, ha anunciado este miércoles en el pleno del Parlament su intención de "escuchar al conjunto de centros educativos que quieran compartir una reflexión profunda sobre el modelo educativo y su funcionamiento". Lo hará, según ha asegurado, abriendo un "nuevo canal" que permita a la conselleria "escuchar y ordenar el malestar para poder canalizarlo"; a través de una "deliberación pública sobre la mejora del sistema educativa".

En la misma intervención, Niubó ha asegurado que, más allá de la "necesaria mesa sindical", hay un malestar de fondo sobre el funcionamiento del sistema educativo que "no se agota en la mesa sectorial", por lo que hace falta "un debate público, amplio, sereno y constructivo". "El sistema educativo necesita más capacidad de escucha, necesita reflexión y confianza", ha proclamado añadiendo que la confianza "se construye poniendo más recursos en el sistema educativo". "No nos encontrarán negando los problemas, ni alimentando la confrontación, sino mejorando el sistema y recuperando la confianza del sistema educativo", ha zanjado.

Curso "especialmente exigente"

Con este anuncio Niubó ha querido cerrar un curso que ha definido como "especialmente exigente", y que, a sus ojos, ha estado marcado por un "compromiso histórico del govern para fortalecer el sistema educativo, para reconocer la profesión docente, para mejorar la calidad de la atención educativa y para acompañar mejor a los centros". Algo que, según su relato, han hecho de dos maneras. Por un lado, con un presupuesto que incrementa el 25% la inversión educativa -algo que, considera "una gran muestra de la prioridad que representa la escuela pública para este Govern"- y, por otro, "llegando a acuerdos con organizaciones sindicales en el marco de la mesa después de meses de diálogo".

Acuerdos -que no ha firmado Ustec, sindicato mayoritario- que, a ojos de Niubó, "contribuyen a una mejora de las condiciones laborales y retributivas de los docentes y del personal de atención educativa después de 25 años de congelación" y "mejoras en la escuela inclusiva, que se concretará con más de 1.700 profesionales el próximo curso y también de reducción progresiva de ratios entre otras mejoras".