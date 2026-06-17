Más de una treintena de municipios instalan sirenas para avisar de roturas graves en las presas de embalses

Un total de 36 municipios ya disponen de sirenas para avisar a la población en caso de un accidente grave en una presa de los embalses. En total, Protección Civil ha instalado 71 dispositivos en localidades por debajo de embalses en los que podría ocurrir un acciente como la rotura de la presa infraestructura, aunque se trata, aseguran desde la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), de un riesgo muy improbable. El objetivo, en caso de incidente, es que los vecinos puedan evacuar rápidamente la zona.

De hecho, tanto la ACA como Protección Civil insiten en que las presas catalanas son "muy seguras" y que la posibilidad de una rotura es "remota", ya que no existe ningún caso importante. Aun así, es necesario redactar planes de prevención y que la población sepa cómo actuar ante un peligro que existe.

Las sirenas son una pequeña parte de los planes de emergencia de las presas y consisten en una herramienta pensada para reducir el impacto sobre la población y, a la vez, para reforzar la vigilancia y coordinar la respuesta de administraciones.

Un tercio de planes

A día de hoy, de las 68 presas clasificadas de riesgo que hay en Catalunya o que pueden afectar a localidades catalanas, 16 ya cuentan con plan de emergencia y otras 5 lo están implantando. Entre las que ya disponen de plan están embalses importantes como Susqueda, Sau, la Baells, Foix, Gaià, Rialb y Mequinenza. ¿Cómo se decide en qué lugares es necesario tener el protocolo listo? Las actuaciones se centran sobre todo en lugares en los que, según los cálculos técnicos, el agua podría llegar a las casas en apenas 30 minutos.

Cabe señalar que las sirenas no se activarán por inundaciones ni lluvias torrenciales: solo ante un accidente grave en la infraestructura hidráulica. La aceleración de todos estos protocolos llega después de que el Gobierno aprobara en 2021 las nuevas normas técnicas de seguridad para presas y embalses que obligaban a revisar la situación de muchas infraestructuras. De hecho, algunas entidades de ingenieros avisaron de que había mucho margen de mejora.

En los últimos días, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCP), tras años de críticas, ha asegurado que valora en positivo los avances realizados por el Ejecutivo central para aumentar la seguridad de las instalaciones hidráulicas españolas.

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La responsabilidad de incorporar los planes corresponde a los titulares de las infraestructuras, pero en el caso catalán, Protección Civil ha promovido su implantación en los últimos años. El objetivo es que en los próximos dos años otro tercio de las presas disponga también de plan de emergencia para más adelante completar todos los planes pendientes.