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En el Pallars Jussà

Muere en Tremp (Lleida) un británico de 63 años por un accidente de parapente

Los bomberos han encontrado al hombre herido de gravedad, que poco después ha fallecido

Imagen de un parapente.

Imagen de un parapente. / INFORMACIÓN

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Un ciudadano británico de 63 años ha muerto este miércoles en Tremp (Pallars Jussà) a causa de un accidente de parapente. Tras recibir el aviso y rastrear la zona, los bomberos de la Generalitat han podido encontrar al hombre aún con vida, que ha muerto poco después.

Ha sido poco después de la una cuando los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso de un accidente en la zona de Palau de Noguera, en el término municipal de Tremp (Pallars Jussà).

Inmediatamente se han activado tres dotaciones de Bombers, de los parques de Tremp y Sort, que han realizado una búsqueda por la zona, lo han localizado herido de gravedad y han iniciado una primera atención sanitaria hasta la llegada de las dos dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activadas.

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