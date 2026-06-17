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Riesgo alto
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora del fuego en la UAB y Talavera de la Reina
Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Por ello, Agents Rurals han activado este martes el nivel 3 del Plan Alfa, que indica un peligro "muy alto" de incendio forestal, en 84 municipios de las comarcas de Les Garrigues, La Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta y Urgell.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades:
Controlado el incendio cercano a la R4
Controlado el incendio de cañas y matorrales cerca de las vías del tren de la línea R4 en Cerdanyola del Vallès. "Seguimos trabajando en ello con 9 dotaciones", han escrito los Bombers en la red social 'X'. El servicio se irá recuperando progresivamente.
Una radial pudo causar el incendio de Cervià y un fallo de una cosechadora el de Sanaüja (Lérida)
Los Agents Rurals trabajan con diversas hipótesis para esclarecer las causas de los incendios que este fin de semana se han producido en Cervià de Les Garrigues, donde el uso de una radial pudo generar el fuego, y en Sanaüja (Lérida), donde es posible que un error de una cosechadora provocara el incendio.
Así lo explican fuentes del cuerpo a Europa Press este lunes, que también indican que el incendio de Cervià afectó a una superficie de 46 hectáreas y el de Sanaüja a una de 48, si bien en ninguno de los dos se han tenido que lamentar daños humanos.
Las investigaciones de ambos incendios siguen su curso, si bien las mismas fuentes apuntan que la cosechadora cumplía todos los requisitos que el cuerpo de Agents Rurals establece de cara a la campaña de la siega de cereales.
Transporte alternativo en la R4 por el incendio
El incendio se ha producido sobre las 12.50 horas y los Bombers de la Generalitat han solicitado el corte de la circulación para poder apagarlo.
Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que se está gestionando un transporte alternativo por carretera.
Germán González
Catalunya prepara un Sant Joan en "alerta" por los incendios: "toda prevención en pirotécnica es poca"
Los incendios del pasado fin de semana, aunque han sido de poca gravedad, hacen que los servicios de emergencia estén en "alerta" de cara a la celebración de la verbena de Sant Joan, ya que "toda prevención en el uso de pirotécnica es poca". Así lo ha afirmado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en la presentación del dispositivo especial por la verbena que empezará el próximo fin de semana, cuando se espera una "elevada movilidad" en Catalunya con más de 610.000 vehículos saliendo del área de Barcelona el fin de semana previo.
Interrumpida la R4 entre Cerdanyola y Sabadell por un incendio en las vías
Un incendio cerca de las vías obliga a interrumpir la circulación de la R4 entre Cerdanyola y Sabadell Sud. Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.
Una treintena de dotaciones han trabajado de madrugada en el incendio de Ponts
Los bomberos han trasbajado esta noche con una treintena de dotaciones en el municipio leridano de Ponts en el incendio forestal desatado en la tarde de este domingo, con el fuego ya estabilizado y que hasta el momento ha cremado 6,5 hectáreas. Los Bomberos de la Generalitat informaron de que durante la noche, los efectivos de estas dotaciones repasarán el perímetro del fuego y enfriarán los puntos calientes para impedir que las llamas reaviven.
Los Mossos indicaron que, como consecuencia de este fuego, hay cortas aún esta noche en la circulación en la carretera C-14, entre los kilómetros 118 y 124, por lo que están realizando desvíos en Ponts y Bassella.
Los bomberos trabajarán esta noche con unas 30 dotaciones en el fuego de Ponts (Lleida)
Los Bombers trabajarán esta noche con una treintena de dotaciones en el municipio leridano de Ponts en el incendio forestal desatado en la tarde de este domingo, fuego ya estabilizado y que hasta el momento ha quemado 6,5 hectáreas.
Los Bombers de la Generalitat han informado de que durante la noche, los efectivos de esas dotaciones repasarán el perímetro del fuego y enfriarán los puntos calientes para impedir que las llamas revivan.
Los Mossos han indicado que, como consecuencia de ese fuego, hay cortes todavía esta noche en la circulación en la carretera C-14, entre los kilómetros 118 y 124, por lo que están realizando desvíos en Ponts y en Bassella.
Protecció Civil, por su parte, ha rebajado el nivel de alerta del plan de emergencias INFOCAT al grado de prealerta, programa activado a raíz del incendio forestal que también en la tarde de este domingo ha comenzado en Cervià de les Garrigues (Lleida), por el que se han evacuado a ocho vecinos y se ha confinado a otros 144 de la Partida de la Devesa del municipio, medidas que ya se han levantado.
46 hectáreas afectadas por el incendio en Cervià de les Garrigues
"El incendio iniciado en Cervià de les Garrigues (Les Garrigues), ya estabilizado, afecta a una superficie aproximada de 46 hectáreas, según datos provisionales de los AgentsRurals" han explicado los Bombers en la red social 'X'.
La principal hipótesis es que una radial es la principal causa del fuego.
Estabilizado el incendio de Ponts
El incendio forestal de Ponts está estabilizado. "Seguimos trabajando en la zona afectada por el fuego, en estos momentos, con unas cincuenta dotaciones, 10 de las cuales son aéreas", han escrito los Bombers en la red social 'X'.
Levantado el confinamiento en Cervià de les Garrigues.
Protecció Civil ha enviado un nuevo ESalert para anunciar que "levanta el confinamiento en la zona de la Partida la Devesa, en Cervià de les Garrigues. Evitad acercaros a la zona afectada para evitar riesgos innecesarios".
El incendio ya ha sido estabilizado.
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