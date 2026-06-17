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Riesgo alto

Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora del fuego en la UAB y Talavera de la Reina

Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Interrumpida la R4 entre Cerdanyola y Sabadell por un incendio en las vías

Interrumpida la R4 entre Cerdanyola y Sabadell por un incendio en las vías / Bombers

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Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Por ello, Agents Rurals han activado este martes el nivel 3 del Plan Alfa, que indica un peligro "muy alto" de incendio forestal, en 84 municipios de las comarcas de Les Garrigues, La Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta y Urgell.

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