FUEGO
Hallan el cadáver de un anciano en la zona del incendio forestal de Granada
La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 89 años en la zona de un incendio forestal en Soportújar
EFE
El personal del Plan Infoca que ha trabajado este miércoles en la extinción de un incendio forestal en Soportújar, municipio de la Alpujarra de Granada, ha localizado durante su trabajo el cuerpo sin vida de un hombre de 89 años.
Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, el hallazgo del cadáver se ha producido cuando los especialistas del Infoca trabajaban en la extinción de las llamas.
El incendio forestal ya extinguido ha comenzado a las 13:15 horas de este miércoles en un paraje conocido como las Hoyas de Soportújar, un pueblo de unos 260 vecinos de la Alpujarra de Granada.
El cadáver es de un hombre de 89 años que se encontraba en su finca, un terreno ubicado en la zona afectada por el incendio. Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Seprona y personal de policía judicial, que se ha hecho cargo de la investigación.
Fuentes de la Guardia Civil han precisado que los primeros testimonios recabados afirman que el anciano podría encontrarse realizando una quema de restos vegetales en su parcela.
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