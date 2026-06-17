Accidente
Dos adolescentes heridos graves tras ceder el techo de la nave donde habían subido en la Granada (Alt Penedès)
Los menores se han precipitado desde una altura de ocho metros y han sido trasladados a los hospitales de Sant Pau y Sant Joan de Déu
Una explosión de gas sacude un edificio de L'Hospitalet de madrugada y moviliza a los servicios de emergencia
Seis heridos al chocar un coche con un autobús en la calle Gran de Gràcia de Barcelona
Dos adolescentes, un chico y una chica, menores de edad han resultado heridos en estado grave en la Granada (Alt Penedès) después de caer del tejado de una nave a la que se habían subido. Los hechos ocurrieron este martes por la tarde en la calle Poeta Josep Maria Font de la localidad. El techo se hundió y los adolescentes se precipitaron desde una altura de ocho metros. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso cerca de las 19.00 horas y al lugar del suceso se desplazaron cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques. Uno de los heridos fue evacuado en helicóptero al Hospital de Sant Pau de Barcelona, mientras que la segunda víctima fue trasladada por carretera al Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, según detallan fuentes consultadas por la ACN.
También intervinieron los Mossos d'Esquadra, mientras que los Bombers de la Generalitat acudieron al lugar de los hechos, pero no tuvieron que actuar porque las víctimas no estaban atrapadas.
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