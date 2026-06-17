La doble visita real que emocionó a Pino Rosario: Felipe VI de niño y Leonor hoy en Teror

Pino Rosario se acercó a la iglesia de Teror al ver tanta gente en la plaza frente a la basílica. Venía del centro de salud, sin saber que la princesa Leonor estaba en Teror junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. Al principio pensó que ocurría algo en la basílica. Después vio militares, curiosos, móviles en alto y un movimiento poco habitual en el corazón del municipio. Al final, entre la sorpresa y la emoción, consiguió lo que había deseado durante toda la mañana: hacerse una foto con la heredera al trono.

“Yo venía del centro de salud y vi tanta gente que pensé: Dios mío, ¿qué pasa en la iglesia? Me acerqué y vi que eran militares, pero no sabía que estaba Leonor”, relató esta vecina de Teror, natural de El Rincón. La visita de la princesa le despertó además un recuerdo muy vivo: otra jornada real en el municipio, la de Felipe VI cuando todavía era príncipe.

“Al padre de la princesa le regalaron una jaula con un canario cuando era pequeño. Me acuerdo como si fuera hoy”, comentó Pino Rosario. El cronista oficial de Teror, José Luis Yánez Rodríguez, recordó que en otra ocasión, Felipe VI también realizó este mismo viaje el viernes 6 de mayo de 1988 junto a sus compañeros de la 41.ª promoción de la Academia General del Aire. Aquel día, el entonces príncipe pasó por Teror como este martes lo hizo su hija, dentro del viaje de fin de estudios de la Academia General del Aire y del Espacio.

Visita del rey Felipe XIV a Teror el 10 de marzo de 1973 en la que le regalaron un canario. / LP/DLP

La doble suerte de Pino Rosario

Pino confiaba en poder ver a Leonor de cerca. “A ver si tengo suerte. Si la veo, la llamo y me hago una foto con ella. Eso ya sería doble suerte”, decía mientras esperaba entre vecinos y visitantes. Y la suerte terminó acompañándola. Cuando la princesa salió de la cafetería Iris, la vecina logró acercarse a ella y llevarse un recuerdo de la visita. “Conseguí la foto. Estaba muy agobiada con tanta gente, pero me saludó y todo”, contó emocionada.

También pudo contarle a Leonor la anécdota del pájaro canario que, según recordaba, le regalaron a su padre durante su primera visita a Teror. “Me escuchó y me dijo que sí, que se lo iba a decir”, explicó Pino, que reconoció que no pudo hablar mucho más con la princesa por la cantidad de personas que se acercaron en ese momento.

La presencia de Leonor revolucionó la mañana en la villa mariana. La princesa llegó a la Basílica de Nuestra Señora del Pino junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. Su visita se enmarca dentro del programa de viaje de fin de estudios que realiza en Gran Canaria.

La visita que sorprendió a Teror

A las 10.21 horas, la heredera al trono accedió al interior de la basílica, donde pudo ver de cerca la imagen de la Virgen del Pino. Antes, los asistentes habían posado para una fotografía institucional ante la fachada principal del templo, con Leonor en una posición central y rodeada por el resto del grupo. La escena despertó una gran expectación entre vecinos y visitantes que se encontraban en la zona.

Muchos de ellos no sabían previamente que la princesa iba a visitar Teror. “No sabíamos nada. Estábamos por aquí, por el pueblo, y vine precisamente a ver a la Virgen. Me dijeron que la princesa estaba en Teror y dije: vamos a verla”, relató Pepa Suárez. La noticia corrió rápidamente por las calles del municipio y muchos se fueron acercando por el boca a boca.

Samanta Santana y su hija Alba paseaban por la plaza de la villa mariana cuando se toparon con la visita de forma inesperada. Con timidez, Alba resaltó que había visto a la princesa “muy guapa”. Ambas destacaron que Gran Canaria tiene muchos lugares que mostrar a Leonor. “Tiene mucho que ver en la isla”, señalaron, aunque apuntaron que la cumbre y Tejeda son algunos de los enclaves más bonitos.

Turistas y vecinos, entre la sorpresa y la curiosidad

También hubo turistas que se encontraron con la visita casi por sorpresa. Asunción Costes, Ángela y Benita llegaron desde el Delta del Ebro para visitar Gran Canaria. Se encontraban dentro de la basílica, pero no sabían que escasos minutos antes la princesa Leonor había pisado el mismo suelo. “Hemos visto un montón de policías por aquí y pensamos que pasaba algo, pero hemos llegado ahora mismo”, lamentaron.

El grupo de amigas decidió visitar el pueblo porque había oído hablar de su belleza. La expectativa se cumplió, pues las visitantes se mostraron encantadas con el entorno. “La iglesia es preciosa. Muy bonito todo. Además, nos han dicho que los fines de semana, con el mercadillo, esto se llena y se come bocadillo de chorizo”, añadieron.

A las 10.54 horas, la princesa Leonor abandonó el entorno de la basílica caminando junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. Durante el recorrido por la calle Real de la Plaza, recibió explicaciones sobre la historia de algunos lugares emblemáticos del casco histórico del municipio, como el templo y la plaza Teresa de Bolívar, mientras numerosos vecinos y visitantes seguían sus pasos y la grababan con sus teléfonos móviles.

De la basílica a la cafetería Iris

Tras el trayecto, Leonor entró en la cafetería Iris, donde permaneció sentada junto a varias de sus amigas. Sus compañeros, por su parte, aprovecharon la parada para degustar un bocadillo de chorizo de Teror, sentados bajo el gran pino situado frente al Antiguo Palacio Episcopal.

En la puerta del local, la presencia de la princesa volvió a atraer la curiosidad de vecinos y turistas, que se agolpaban para conocer a la heredera y sacarse una foto con ella. Caridad Yánez Jiménez relató que la princesa la saludó de forma cercana. “Me quedé sorprendida. Me dijo que no pasaba nada y me agarró la mano. La verdad es que me gustó mucho”, comentó.

Cuando salió por la mañana para ir a sus clases de gimnasia, Caridad no se esperaba llevarse aquella sorpresa. La visita de Leonor convirtió una mañana cotidiana en Teror en una jornada difícil de olvidar para muchos vecinos que se encontraron, casi sin esperarlo, con la heredera al trono en pleno casco histórico.

Fotos, saludos y un recuerdo para siempre

También Rosa Acosta explicó que se enteró por su hermana, que la llamó para preguntarle si andaba por la plaza del pueblo. “Me dijo que la princesa Leonor estaba en un bar y fui a vestirme a ver si me daba tiempo. Y me dio tiempo. Me saqué la foto”, contó.

Su hermana, Tere Acosta, también logró fotografiarse con Leonor. “Estaba en el supermercado y la dependienta me dijo que acababa de llegar la princesa Leonor. Vine, me senté con mi hermana, esperé a que saliera de la cafetería y la seguimos hasta aquí”, explicó. Según relató, una persona del equipo de seguridad les ayudó a hacer la imagen: “Cogió el móvil y nos hizo la foto a todas juntas. Ya tenemos un recuerdo bonito”.

La visita incluyó también una parada en la tienda de artesanía Kactu's, donde la princesa Leonor adquirió un anillo de olivina verde y mojo canario. Kim López, dependienta del establecimiento, destacó la cercanía de la heredera durante su paso por el local. “Fue súper linda, muy amable”, señaló.

La ruta de Leonor por Gran Canaria

Tras su paso por Teror, la princesa Leonor continuó su recorrido por Gran Canaria con una visita a Destilerías Arehucas, en Arucas. La parada forma parte del itinerario que realiza junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio durante su estancia de formación en la isla.

La princesa de Asturias concluyó a principios de mes su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio, donde fue condecorada con la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la Medalla de Oro del municipio de San Javier, además de ser nombrada Hija Adoptiva.

En el tramo final de esta etapa también superó el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar Méndez Parada, en la base aérea de Alcantarilla, convirtiéndose en la primera integrante de la Familia Real española en realizarlo. Ni Felipe VI ni Juan Carlos I completaron este salto durante sus respectivas formaciones militares.

Antes de su etapa universitaria

El próximo curso, Leonor iniciará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de comenzar esa nueva etapa académica, permanece en Gran Canaria dentro del viaje que realizan los alumnos de la AGA al término del curso. Esta no es la primera vez que la princesa visita la isla.

En enero de 2025 hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, junto al resto de guardiamarinas, antes de poner rumbo a Salvador de Bahía, en Brasil. Meses después, en junio de ese mismo año, volvió a Gran Canaria para embarcar en la fragata Blas de Lezo, donde se incorporó a la rutina de la dotación y participó en una fase de instrucción avanzada.

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Durante esa etapa tomó parte en el ejercicio real de combate Sinkex, desarrollado en aguas del Atlántico, a unos 550 kilómetros del Archipiélago. Desde su llegada a Gran Canaria el pasado domingo 14 de junio y hasta el viernes 19 de junio, la princesa Leonor realizará por la isla diversas visitas culturales y a instalaciones del Ejército del Aire, además de disfrutar de la playa. La estancia en el Archipiélago se enmarca como una actividad más dentro del calendario académico y militar, que culmina la finalización de una etapa clave en la instrucción.