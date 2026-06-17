Un incendio que avanza sin control en la Segarra obliga a confinar cuatro poblaciones

Nuevo fuego descontrolado en la zona de Lleida. Protección Civil ha ordenado el confinamiento de los núcleos poblados de Briançó, Els Hostalets, Pallerols y Ribera de Ondara por el fuego dque afecta a campos de cereales sin segar en Talavera (Segarra). El incendio comenzó sobre las seis y cuarto de la tarde y todavía está muy activo, lo que obliga a desplazarse a numerosos efectivos de emergencias.

Los bomberos de la Generalitat actúan con 46 dotaciones terrestres y 13 medios aéreos, con más de 200 efectivos sobre el terreno para apagar las llamas. Por el momento, los esfuerzos se concentraban en el flanco izquierdo, que era el que presentaba mayor potencial de afectación y por eso se trabaja con maquinaria pesada.

En el flanco derecho y la cabeza lo empuja el viento de marinada, por lo que han descargado los medios aéreos desplazados. Los Agentes Rurales indicaron, por su parte, que el fuego afecta a una superficie de unas 30 hectáreas de terreno agrícola, según datos provisionales. Por el momento están investigando las causas de este incendio.

Mapas de ubicación

El mensaje ES-Alrert que ha enviado Protecció Civil a los teléfonos móviles de los vecinos que están ahora por la zona ordena el cierre de puertas y ventanas y que no se circule por el lugar para evitar el riesgo de inhalar humo o ser afectado por las llamas.

El pasado fin de semana Catalunya registró varios fuegos de vegetación agrícola y forestal, como el de Cervià de les Garrigues (que quemó cerca de 50 hectáreas), Sanaüja y Ponts, en los que ardieron una superficie más reducida. Todos ellos fueron rápidamente estabilizados gracias a la actuación de los bomberos y otros cuerpos de emergencia.

Inicio de la campaña de verano

Precisamente, por las altas temperaturas y el viento que sopla ha aumentado el riesgo de incendio esta semana en buena parte de Catalunya. Los Agentes Rurales activaron el pasado lunes el nivel 3 del Plan Alfa, que mide este peligro "muy alto" de producirse un fuego en 51 municipios del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta. Aunque la situación este miércoles bajo a unas 40 localidades, se espera que el peligro pueda incrementarse la próxima semana ante el aumento de las temperaturas y la celebración de la verbena de Sant Joan.

Ante esta situación, los Agentes Rurales reclaman extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendios. Además, remarcan que en caso de ver una columna de humo, es necesario llamar inmediatamente al 112.

Dentro de las actuaciones preventivas que vienen realizando los Agentes Rurales han precintado y señalizado las áreas recreativas donde no se puede hacer fuego, tal y como está prohibido al aplicarse el índice de peligro de incendio que mide el Plan Alfa. Los agentes controlaron zonas de recreo, en las que se puede hacer barbacoas en varios municipios.

Campaña de la siega en Lleida

Además, el pasado lunes comenzó la campaña de siega en la demarcación de Lleida. Según datos de los Agentes Rurales, el 90% de los agricultores cumple con la normativa y dispone de los sistemas de extinción obligatorios en la maquinaria. Sin embargo, se recomienda extremar la limpieza de las máquinas después de cada jornada de trabajo para evitar chispas que puedan originar fuegos de gran alcance.

Por esta campaña los Agentes Rurales, en coordinación con el departamento de Agricultura, ha desplegado un dispositivo especial que cuenta cerca de un centenar de personas dedicadas a diario a la vigilancia y al apoyo del sector. Este operativo incluye medios aéreos y unidades de intervención inmediata preparadas para actuar con rapidez en caso de incendio, priorizando la protección de la maquinaria y cosechas.