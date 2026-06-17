Collserola aplica un proyecto piloto de videovigilancia con IA para prevenir incendios forestales

El Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha impulsado un proyecto piloto este verano para evaluar el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) aplicadas a la prevención y gestión de incendios forestales. Según ha informado en un comunicado este miércoles, la iniciativa se llevará a cabo con el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) mediante la tecnología Pantera, un software de gestión de incendios forestales para reducir emisiones de CO2 y la pérdida de biodiversidad.

Pantera combina IA, videovigilancia y análisis de datos en tiempo real para monitorizar el territorio y detectar posibles indicios de incendio en fases iniciales a partir de imágenes captadas por cámaras y sensores que identifican patrones compatibles con humo o fuego y activa un proceso automático de verificación. El cofundador de Umgrauemeio, empresa brasileña que desarrolla Pantera, Osmar Bambini, ha explicado que Collserola es un territorio "estratégico para validar cómo la IA puede apoyar la protección de paisajes naturales cercanos a grandes áreas urbanas".

"Nuestro objetivo es aportar una capa de inteligencia en tiempo real a la arquitectura de resiliencia existente, respetando la experiencia de los equipos locales, de las comunidades del entorno y de los protocolos ya aplicados en el territorio", ha agregado.

Por su parte, el responsable del área de Innovación de MWCapital, Tomeu Sabater, ha destacado que este piloto permite evaluar cómo la IA puede contribuir a mejorar la prevención de incendios forestales, "un riesgo cada vez más frecuente", y demostrar el potencial de la innovación para "generar un impacto positivo y tangible".

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El piloto se desarrollará durante la campaña de verano de prevención de incendios forestales, del 10 de junio al 30 de agosto, en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, como entorno de validación para analizar su comportamiento en escenarios de vigilancia activa y riesgo ambiental.