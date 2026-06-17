Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y advierte de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo

Por primera vez en lo que llevamos de año, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso por altas temperaturas ante la llegada de la primera ola de calor del verano. Los modelos apuntan a que este episodio arrancará el próximo domingo y se mantendrá hasta como mínimo el martes, aunque cabe la posibilidad de que se alargue aún más. En Catalunya se espera una subida drástica de los termómetros en todo el territorio y máximas especialmente altas en zonas del interior, donde podrían incluso rozarse los 40 grados. Por el momento, todo apunta a que este episodio será especialmente intenso. Y es por ello que, según recuerdan los especialistas, cabe reforzar todos los protocolos para proteger a la población del calor y, sobre todo, resguardar a los colectivos más vulnerables de las altas temperaturas.

Todo apunta a que en tan solo unos días viviremos la primera gran ola de calor de verano. En mayo se vivió un episodio de altas temperaturas que se alargó durante varias semanas pero que, al menos en el caso de España, nunca llegó a cumplir los requisitos técnicos para etiquetarse como ola de calor. Ya entonces se registraron subidas de las temperaturas de hasta 15 grados respecto a los valores habituales para la época, se superaron valores por encima de los 40 grados en varios puntos del país y se batieron decenas de récords de temperatura. Por ahora, según apuntan los primeros modelos, esta primera ola de calor del año se perfila como especialmente intensa. Aunque, según advierten los meteorólogos, habrá que esperar a siguientes boletines para entender la magnitud de este fenómeno.