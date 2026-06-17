Cansados pero decididos: así afrontan los jóvenes los Premios Extraordinarios de Bachillerato en busca de reconocimiento

Una treintena de exámenes (al menos uno por trimestre de las 10 asignaturas) durante el curso más las pruebas de la PAU, que terminaron hace menos de quince días, parecen no ser suficientes para un total de 145 estudiantes de institutos del área de Vigo. Todavía querían más antes de enfrentarse al test de la universidad. Así que ayer participaron de las pruebas de los Premios Extraordinarios de Bachillerato, un reconocimiento de la Xunta de Galicia dotado con 1.000 euros para los 20 mejores alumnos de toda la comunidad gallega. Concurrían a ellos los estudiantes con una nota media de al menos 8,75 en esta última etapa.

Estos brillantes alumnos con expedientes envidiables realizaron la primera de las pruebas en el IES Politécnico de Vigo. En total, son 680 los que se presentaron en el resto de sedes repartidas por las provincias gallegas.

Carlota y Sofía, del IES Castelao e IES O Castro respectivamente, reconocían ya «estar cansadas» de tanto examen, pero total, «uno más, ya ni te lo piensas». «Una vez terminas Bachillerato, que sin duda fue lo más complicado, ahora ya está. La PAU fue lo esperado, no fue tan diferente a lo que nos enseñaban en clase y quitando los nervios sí fue sencillo», reconocían.

Ambas recibieron sus notas el pasado jueves y están seguras que podrán acceder a la titulación que ansían: una Psicología y la otra Biotecnología. «Lo único ahora es ver, en función de la nota, los sitios dónde estudiarla», contaban.

Otro grupo de jóvenes del CPR Santiago Apóstol también se presentaron a la prueba por inercia: «Ya que lo teníamos estudiado, pues nos presentamos. No lo hemos preparado, venimos con lo puesto», bromeaban.

Carla y Laura, del IES San Tomé e IES Antón Alonso Ríos, reconocen llegar «agotadas» a este último tramo del curso, al menos para este centenar de adolescentes, pero todo sea por «probar». «Preparar no lo hemos preparado, venimos a probar porque lo tenemos todo estudiado», admitían.

Como muchas y muchos de sus compañeros, las jóvenes reconocen la dificultad de Bachillerato y hasta el mérito de haber llegado hasta aquí con unas notas brillantes. «Lo peor fue la carga de materia, luego la PAU pues sí, muchos exámenes por día pero era mucho más llevadero, más sencillo», explicaban antes de entrar en la prueba. Ambas también tienen la confianza de poder entrar en la titulación universitaria que desean: Psicología y Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Las pruebas de los premios Extraordinarios cuentan con tres ejercicios: un análisis y comentario crítico sobre un tema general, histórico, filosófico, científico o literario en los dos idiomas cooficiales (20 puntos); responder a cuestiones de carácter cultural o lingüístico sobre un texto en la primera lengua extranjera cursada por el alumnado como materia común del Bachillerato (10 puntos) y por último desarrollar un tema sobre la materia de la modalidad de Bachillerato que haya cursado (10 puntos).