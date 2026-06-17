La Audiencia de Lleida archiva la investigación contra la residencia de Tremp por la muerte de 64 ancianos por covid

La Audiencia de Lleida ha rechazado el recurso presentado por los familiares de los residentes del centro Fiella de Tremp contra la decisión del Juzgado de Instrucción de Tremp de hace un año y ha cerrado definitivamente la investigación por el brote de covid-19 en este geriátrico entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Este juzgado estuvo indagando si los responsables del centro pudieron cometer un delito por la propagación de este brote, que causó la muerte de 64 de los 142 residentes y el contagio de 42 trabajadores.

Sin embargo, el juzgado de Tremp consideró que no existía ningún delito contra el derecho de los trabajadores por el personal contagiado, ni se habría cometido homicidios imprudentes de los residentes. De estos delitos fueron investigados la exdirectora del centro, la responsable higiénico-sanitaria y tres miembros del Patronato de la Fundación Sant Hospital de Tremp. Ahora, la Audiencia de Barcelona ha ratificado esta decisión.

En su sentencia, la Audiencia de Lleida remarca que los contagios no se pueden atribuir "a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente imputable a R.N.B ( Directora de la residencia en el momento de los hechos), a R.N.O., que aparece como responsable higiénico sanitaria, ni a los miembros del patronato también investigados".

La fiscalía investigaba si estos acusados facilitaron a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral, ya que, en un primero momento, consideró que no hubo una "asistencia médica adecuada" junto con posibles irregularidades como la "nefasta gestión de los fallecidos y la comunicación con las familias". Pese a esto, los magistrados no ven delito en la actuación de los responsables de la residencia, como tampoco lo vio el juzgado de instrucción, al no apreciar ningún delito.

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La investigación judicial comenzó en 2022 con una denuncia de la fiscalía hacia los responsables de la residencia Fiella por el brote de covid-19 que provocó las 64 muertes. El ministerio público aseguraba que en el centro se anotaron registros de temperaturas de usuarios ya fallecidos además de impedir el contacto con sus familiares en los últimos momentos de su vida, quienes "les hubieran podido procurar esa paz que necesitaban".