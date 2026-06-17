Antoni Milian, impulsor de la ley contra el sinhogarismo: "Con una inyección de 100 millones al año, nadie viviría en la calle en Catalunya"

Es catedrático honorario de Derecho Administrativo de la UAB y durante ocho años acompañó a personas que vivían en las calles de Barcelona junto a la Comunidad de Sant'Egidio. El 2018, junto a cinco grandes entidades sociales catalanas, empezó a redactar una ley pionera para otorgar derechos y un techo a personas sin hogar. El 2022 el texto llegó al Parlament, pero cayó con la legislatura de Pere Aragonès. Ahora, de nuevo en la Cámara catalana, encara la fase final para su aprobación.

–Durante su última entrevista con este diario, dijo que en dos años no viviría nadie en la calle.

–La observación era optimista, aunque la proposición de ley mantiene que en dos años no debería haber personas en la calle. Todo el mundo debería tener un techo. Si se hubiera aprobado, seguro que se hubiera corregido, al menos en parte... Los precios de la vivienda han subido mucho.

–¿Qué se ha hecho hasta ahora para corregir el problema?

–El 'Marc d'acció per l'Abordatge del Sensellarisme'. Legislativamente muy laxo y presupuestariamente débil. Los presupuestos de la Generalitat dedican unos 23 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona destina unos 50. De momento, el sinhogarismo no se ha visto como algo a atacar de manera directa y esperamos que esto cambie con la ley.

–¿Cuánto sería necesario?

–Unos 100 millones durante los cuatro o cinco primeros años de aplicación.

–La Generalitat se ha comprometido con la Taula del Tercer Sector a destinar 75 millones en dos años.

–Sería un salto muy notable y tendría efectos muy positivos. Aunque quizá todavía debería subir hasta llegar a los 100 millones.

–¿Por qué?

–La futura ley no garantiza una vivienda, sino un techo. Esto puede darse de muchas maneras: desde pensiones hasta plazas de hoteles temporales pasando por albergues. Ojalá en un futuro también con formas más autónomas como los equipamientos o las viviendas de inserción. Todo esto tiene un coste que se aproxima a esta cifra.

–¿Tienen apoyo de Drets Socials?

–Hemos tenido varias reuniones con la Consellera [Martínez Bravo], con altos cargos, con todos los grupos parlamentarios y con las dos autoridades más altas del país: el president de la Generalitat [Salvador Illa] y el presidente del Parlament [Josep Rull]. Creo que todos quieren no solo que se apruebe una ley, sino que salga una buena ley. Y nos consta que habrá el compromiso de la Generalitat de aportar el dinero necesario.

–¿Dónde hay más reticencias?

–Entre las grandes entidades municipalistas, que están preocupadas por el tema financiero. Dicen no tener los medios económicos para hacerse cargo de los nuevos Servicios Sociales que prevé la ley. Pero nosotros tenemos el compromiso de la Generalitat de que pondrán esos medios y que serán suficientes para que no suponga un freno. Es una ley robusta.

–Pero tiene que superar 574 enmiendas…

–Son muchas enmiendas, pero seguimos pensando que tendremos una ley robusta que suponga un cambio de verdad.

"Tendremos una ley robusta que suponga un cambio de verdad"

–¿Qué puntos están generando más problemas?

–Hay dos tipos de enmiendas que son un escollo y nos preocupan: aquellas que convierten en servicios lo que la proposición de ley prevé como derechos –y deja a merced de la Administración ofrecerlos o no– y todas aquellas que no garantizan el acceso a las personas migradas en situación irregular. Resultan un porcentaje muy importante de las personas sin hogar. Los más vulnerables no son molestias prescindibles y estar en la calle es un trato inhumano y degradante.

–¿Y cuándo se aprobará? La consellera dijo a EL PERIÓDICO que para finales de año…

–Si se aprueba a finales de año, sería un plazo razonable. La ley merece una reflexión profunda. Todo lo que sea el año que viene… Ya no sería aceptable. Es una ley necesaria. Las personas sin hogar tienen que dedicar todas sus energías a sobrevivir y no tienen capacidad de reivindicarse. El reconocimiento de derechos en favor de estas personas solo vendrá de la convicción moral de quien gobierna.

"El reconocimiento de derechos en favor de estas personas solo vendrá de la convicción moral de quien gobierna"

–¿Cómo ha cambiado, en general, el sinhogarismo en los últimos años?

–Se ha incrementado el porcentaje de personas sin hogar de fuera de la UE. Además, también se da un fenómeno más grupal con los asentamientos de personas que duermen en tiendas de campaña. De hecho, hemos pedido a los grupos parlamentarios que incluyan estos asentamientos en sus enmiendas, porque la ley no los contemplaba en un principio.

–Muchos de estos asentamientos crecen en la periferia de ciudades como Barcelona

–Los desalojos que se han dado estos últimos meses no son la solución, simplemente trasladan el problema. Esto crea un cierto malestar con los vecinos de algunos barrios. No diré que entre las personas sin hogar no hay algunas que hacen más difícil la convivencia, pero la mayoría no son delincuentes. Se ha creado un cierto imaginario de que estas personas son responsables del malestar o de la violencia, cuando no es así.

"La mayoría de las personas sin hogar no son delincuentes"

–¿Más aporofobia?

–Sí, pero también va en aumento la sensibilidad hacia estas personas, hay que destacarlo. Si hay más aporafobia es porque hay tendencias políticas interesadas en señalar a los colectivos más vulnerables para estigmatizarlos y volcar en ellos todos los problemas que vive nuestra sociedad.