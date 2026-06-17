Àngel Font, director del Caixaresearch: "El Mediterráneo puede ser un gran banco de experimentación para ver la relación entre salud y clima"

El director ejecutivo del Instituto Caixaresearch, Àngel Font, ha asegurado este miércoles que el Mediterráneo, al ser una de las zonas de Europa "más calientes", puede ser un "gran banco de experimentación para ver cómo evoluciona la relación entre salud y clima" y, en definitiva, "la relación de la salud de las personas con el resto de la vida del planeta".

Su reflexión ha tenido lugar en una conferencia titulada 'Del conocimiento compartido a la investigación de impacto', en la que ha conversado con Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, en el marco de la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por el grupo de comunicación con el apoyo de la Fundación “la Caixa”.

La charla ha versado, fundamentalmente, sobre cuál será la labor del pionero Instituto Caixaresearch, que según ha adelantado Font ahora cuenta con 30 trabajadores y en el futuro prevé albergar a unos 500, divididos en 35 grupos de investigación. El Caixaresearch Institute es el primer centro de investigación de España y Portugal y uno de los primeros de Europa especializado íntegramente en el campo de la inmunología.

El motivo para especializarse en este campo, según ha detallado su director ejecutivo, es que muchas enfermedades, desde el cáncer a las patologías neurológicas, tienen "un lenguaje común, la inmunología, que nos cuida y cuando no funciona, nos hace enfermar". Por eso, el centro de investigación va a "profundizar en la inmunología para que ese doctor que tenemos dentro, nos ayude a cuidarnos", ha ejemplificado.

Àngel Font en conversación con Albert Sáez, en el III Foro del Mediterráneo / El Periódico

Estabilidad y competitividad

Font, que también es subdirector general de investigación y becas de la Fundación "La Caixa", ha subrayado que la ciencia "requiere de estabilidad", por eso el instituto tiene una planificación aprobada por el patronato de 10 años, pero también tiene que ser "competitiva", por lo que la previsión es que los recursos estructurales que el centro solicite a la Comisión Europea, a España y a otras fundaciones se multipliquen. "Nuestra idea es que cada euro, se convierta en dos o tres euros para la gestión del centro".

Además, una de las motivaciones fundamentales es que el nuevo conocimiento que se genere "llegue a los pacientes", en forma de nuevas terapias. Para ello, el propósito es trabajar con la industria y la propiedad intelectual con el fin de que los "tratamientos lleguen a los pacientes tan pronto como sea posible".

Asimismo, el instituto tiene intención de ser un "actor global" pero sin perder de vista que está situado en Barcelona, cerca de una frontera donde "hay movimiento de personas y, por tanto, de patógenos e infecciones". "Hoy la salud no puede entenderse sin la salud global, conectada a la salud del planeta", ha indicado. En este contexto, es donde ha lanzado la reflexión de que el Mediterráneo, al ser una de las zonas más afectadas por el cambio climático, puede ser "un gran banco de experimentación" sobre la relación de la salud y el clima.