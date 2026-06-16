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Vídeo | Serpientes en Baleares: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Ibiza

El avistamiento vuelve a poner el foco en la expansiónen Baleares, un problema ambiental que preocupa especialmente por sus efectos sobre la fauna autóctona,

Vídeo: dos grandes serpientes sorprenden a un vecino de Santa Eulária

Vídeo: dos grandes serpientes sorprenden a un vecino de Santa Eulária

Iván Borchichi

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Jessica Merodio

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Una vez más, la aparición de serpientes sorprende a los vecinos de Ibiza. Esta vez no fue una, sino dos las culebras de grandes dimensiones avistadas entre las piedras de un pared en Santa Eulària, una imagen que se vuelve cada día más frecuente en la isla.

Según el relato de Iván, el joven argentino que grabó las imágenes, estas dos serpientes pasaron allí todo el sábado, realizando lo que por momentos parece ser un ritual de apareamiento.

El avistamiento vuelve a poner el foco en la expansión de las serpientes en Baleares, un problema ambiental que preocupa especialmente por sus efectos sobre la fauna autóctona, como por ejemplo la lagartija, que ya está en peligro. Aunque estos reptiles no suponen, en general, un riesgo directo para las personas, su proliferación sí representa una amenaza para el equilibrio ecológico de la isla.

Especies introducidas e impacto ecológico

Las poblaciones actuales están vinculadas a la introducción accidental de estos reptiles principalmente a través de la importación de olivos ornamentales procedentes de la península. Las serpientes habrían llegado ocultas entre las raíces o en los cepellones de estos árboles, una vía de entrada que permitió su asentamiento en un territorio donde no tienen depredadores naturales.

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Esta circunstancia, unida a las condiciones favorables del entorno, han facilitado su expansión por prácticamente todo el territorio de Ibiza. Entre las especies invasoras detectadas en las Pitiusas destaca la culebra de herradura, una de las que más preocupación genera por su impacto sobre la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), especie endémica de Ibiza, Formentera y sus islotes.

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