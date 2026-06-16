Parlon admite que el plan piloto de introducir mossos en las escuelas está en "vías de parálisis"

El plan piloto para que los Mossos intervengan en la mediación de conflictos en las escuelas está "en vías de parálisis". Así lo ha admitido la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que también ha reconocido que la prueba trascendió de forma "inoportuna" [en plena ola de protestas docentes] pese a tener "bondades" en su origen. La consellera ha argumentado que la iniciativa nació a "nivel local" [en los servicios territoriales de Baix Llobregat, a demanda de centros educativos de El Prat de Llobregat] y que, por lo tanto, "no fue un plan impulsado desde los Mossos", sino a partir de "necesidades expuestas a nivel municipal", se ha lavado las manos.

Desde la conselleria de Educació, sin embargo, insisten en que el plan -que no ha parado de sumar bajas- sigue "en marcha", rehúsan confirmar cuántos de los 14 centros iniciales siguen en él [aunque Niubó, semanas atrás, admitió que quedaban solo seis, y días más tarde, se publicó que eran cuatro] y se emplazan a diciembre, cuando termine el plan piloto, para hacer valoraciones sobre el mismo.

En plena ola de huelgas

La existencia del plan, que levantó críticas entre profesorado, familias y partidos políticos desde el primer minuto, saltó la diada de Sant Jordi, en plena ola de huelgas educativas y con un malestar más que evidente en las aulas, entre muchas otras cosas, por la pérdida de educadoras e integradoras sociales en centros de máxima complejidad. Muchos docentes no daban crédito de haber perdido a esa figura social tan necesaria para su día a día en sus centros y escuchar que desde el Govern plateaban enviar a Mossos para mediar en las escuelas.

Según explicó la consellera de Educació, Esther Niubó, la policía destinada a la escuela iría "desarmada y sin uniforme". Una explicación que llegaba días después de saltar la polémica. Otro de los puntos clave en esta historia fueron los días de silencio, en los que nadie del Govern salió a explicar en qué consistía exactamente un plan que estaba levantado tanta polvareda. "No tendrán despacho en el centro, ni entrarán en las aulas ni estarán durante todo la jornada lectiva todos los días de la semana; y la presencia concreta en cada centro dependerá también de las direcciones de escuelas e institutos, en función de sus necesidades", señalaban desde la conselleria de Educació.

De L'Hospitalet a Tàrrega

Pese a que el día de la presentación, Educació no solo defendió el envío de Mossos a los institutos, sino que llegó a decir que tenían a más centros pidiendo sumarse, los días posteriores creció el rechazo social y los centros del plan piloto original fueron cayendo hasta llegar a la "vía de parálisis" a la que se ha referido Parlon este martes.

La iniciativa arrancó el 28 de abril entre protestas de la comunidad educativa en 14 centros educativos -de primaria, ESO, Bachillerato y FP- de L’Hospitalet, Vic, Alta Ribargorça-Val d’Aran, Tàrrega, El Prat de Llobregat y Sabadell como prueba piloto. Se trataba de un "nuevo modelo de colaboración" para la "convivencia escolar" con el objetivo de hacer tareas de "prevención y acompañamiento" y, "si fuera necesario", de intervención, con el objetivo de garantizar la convivencia escolar.

"El proyecto nace del incremento de la complejidad en torno a los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, una demanda fuertemente reclamada desde el mundo docente", apuntaron en su día fuentes de la Conselleria d'Educació i FP, que esgrimían que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad "con fines preventivos y comunitarios".