El padre del bebé de seis semanas maltratado en Barcelona pide salir de la cárcel

El padre del bebé de seis semanas que ingresó el pasado 16 de marzo en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona con graves lesiones ocasionadas por un presunto maltrato continuado ha presentado un escrito ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del TI de Barcelona plaza 1 en el que pide la libertad. El hombre permanece en prisión provisional desde el 20 de marzo acusado de los delitos de maltrato habitual y de lesiones, mientras que la madre salió en libertad a principios de mayo, pese a que sigue acusada, después de que la Audiencia de Barcelona estimara su recurso.

No es la primera vez que el padre solicita salir de prisión. Sin embargo, en el mismo auto que la dejaba en libertad a la madre, la Audiencia de Barcelona consideró que el acusado debía seguir preso ya que existía el riesgo de poder influir en algunos familiares que debían declarar como testigos. Esa declaración tuvo lugar la pasada semana y por eso Montserrat Antolino, abogada del acusado, ha solicitado su puesta en libertad. En concreto, la letrada argumenta que esta testifical ya está practicada y por eso el hombre puede quedar libre mientras sigue la investigación judicial.

La familia del acusado explicó en el juzgado que el hombre les había admitido el zarandeo de forma "brusca" de su hijo, estirándolo fuerte de las piernas o haberlo envuelto con mucha fuerza en una manta para calmarlo. Pese a esto, afirmaron que no le ven haciendo daño voluntariamente al menor y que tampoco tuvieron ningún indicio de que lo hiciera, según fuentes jurídicas. Los padres también están acusados de un delito de agresión sexual por la fisura anal que presenta el menor.

La madre quedó en libertad a principios de mayo. La Audiencia de Barcelona asegura que era "conocedora de la situación" de maltrato que podría vivir su hijo y que por eso no está exenta de responsabilidad penal, si bien los indicios contra ella "se han ido debilitando". Además, el tribunal detallaba que las lesiones neurológicas y en las costillas en el menor «podrían deberse a zarandeos o trato brusco» del progenitor y que la madre había explicado a su entorno esta forma de agarrar del padre cuando el bebé únicamente tenía un mes de vida.

Cuando los padres llevaron el bebé al hospital de Vall d'Hebron, el pequeño tenía el fémur fracturado, una rotura compatible con "estirar y retorcer", tal y como explicaron los sanitarios que lo atendieron el pasado marzo. Los médicos temían que esa lesión pudiera provocarle la muerte por el astillamiento del hueso y la posibilidad de que afectara a una arteria, lo que podría haberle causado una hemorragia mortal.

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Por esa razón, intentaron no moverlo demasiado. Esa prioridad hizo que no pudieran abrirle bien las piernas y ver con claridad el alcance de la fisura anal, que también sufre, hasta el día 18 de marzo, que es cuando se pudo realizar una exploración visual en profundidad, se activó el protocolo contra la violencia infantil y se llamó a la Dirección General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (DGPPIA), Mossos d'Esquadra y al juzgado y se procedió a detener a los padres.