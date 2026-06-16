La negativa a operar por las tardes se extiende ya a 15 hospitales valencianos un mes después

Los anestesistas y cirujanos del hospital General de València fueron los primeros en renunciar a participar en las cirugías voluntarias por las tardes, cuyo objetivo es reducir las listas de espera, como señal de protesta para reivindicar una mejora en sus condiciones laborales. La medida se extendió a otros cinco departamentos en su primera semana, luego creció a una decena y, un mes después, ha llegado a un total de 15 hospitales. El último en sumarse ha sido el de Sagunt; sus anestesistas se niegan a participar en el programa de autoconcierto, mal llamado 'peonadas', por lo que no se podrán hacer intervenciones. Desde la última actualización realizada por Levante-EMV hace tres semanas, se adhieren a la protesta anestesistas o cirujanos también del hospital Clínico de València, del General de Alicante, del General de Elche y del Virgen de los Lirios de Alcoi.

En total son 15 hospitales - el General, La Fe, el Doctor Peset, el Arnau de Vilanova y el Clínico en València; los de Alzira, Dénia, Requena, Xàtiva, Ontinyent, Manises, Alcoi, Sagunt, el General de Alicante y el General de Elche- y casi 60 servicios que han presentado un escrito formal a la gerencia de sus centros, con las que renunciar a participar en este programa voluntario. La mayoría de ellos se concentran en el General de València con 18 servicios y en el Doctor Peset con 15.

"Es de lo poco que podemos hacer para elevar la presión -, explicaba Gonzalo Garrigós en la protesta este lunes en el Peset, en la que han cortado la avenida Gaspar Aguilar-. Al ser un programa voluntario, tenemos libertad, no como con los servicios mínimos abusivos que nos impiden ejercer nuestro derecho a la huelga". Los médicos vuelven a estar de huelga hasta el viernes, por quinta semana en cinco meses. Los profesionales denuncian, entre otras cuestiones, que las cirugías voluntarias han pasado de ser una medida excepcional a una cuestión estructural y no "son la solución para reducir las listas de espera". El número de valencianos y valencianas esperando pasar por quirófano supera los 72.000 según el último dato oficial ofrecido por la Conselleria de Sanidad.

El asunto se alarga ya más de un mes y no tiene visos de resolverse. El sindicato CESM, el convocante de la huelga indefinida, ha mantenido dos reuniones con representantes de Sanidad sobre los paros, en las que se trató este asunto, pero sin alcanzar "ningún acuerdo" en este asunto, como trasladan varias fuentes a este periódico. Hay pendiente una nueva reunión, pero Conselleria ha de convocar el encuentro aun sin fecha. El departamento de Marciano Gómez no se ha mostrado preocupado por la negativa a participar en las peonadas o al menos así lo han transmitido en diversas ocasiones, en las que han defendido que la "participación es voluntaria" y "ni ahora, ni antes" participaban todos los facultativos. De hecho, desde enero, el programa ha funcionado "bajo mínimos" y se ha restringido a casos complejos que no quiere la privada y especialidades concretas.

A la baja y las externalizaciones en alza

El presupuesto ejecutado del programa de autoconcierto ascendió a 46 millones de euros en 2024, el primer ejercicio completo del conseller Gómez. Fueron tres más que el año anterior, 2023, con medio año de gestión del Botànic y medio del PP. La apuesta real o no de la Generalitat por este programa se verá en la Memoria de Gestión de 2025, que no se publicará hasta dentro de 6 o 7 meses como mínimo. Los profesionales aseguran que están "bajo mínimos".

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Situación contraria se observa con las externalizaciones con las cirugías derivadas a la privada a través del Plan de Choque que, en solo tres años, ha pasado de disponer de un presupuesto de 22 millones a 57. Este Consell no ha negado nunca su pretensión de recurrir al sector privado "cuando sea necesario", pero el contexto se puede propiciar. A nadie se le escapa que si se reducen las cirugías por las tardes y aumentan las listas de espera, es el escenario perfecto para aumentar la cantidad de intervenciones que se envían a la privada. Entre 2024 y 2025, Sanidad se gastó casi 300 millones en derivar pruebas y cirugías, un asunto que Sanidad trató de ocultar en una respuesta parlamentaria al PSPV. Estos anunciaron ayer que quieren demandar a Gómez por una por la respuesta "sesgada y parcial".