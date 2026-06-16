Comisaría cerrada
Lloret de Mar pide refuerzos a los Mossos d'Esquadra para cubrir el vacío de seguridad de la Policia Local
El consistorio confía en llegar a un acuerdo con los trabajadores y que vuelvan a hacer horas extra
Aleix Freixas / ACN
El Ajuntament de Lloret de Mar ha pedido reforzar los agentes de Mossos d'Esquadra en el municipio para cubrir el vacío de seguridad que hay con la Policia Local. Los agentes han dejado de hacer horas extra como medida de protesta en plena negociación del convenio colectivo y esto ha provocado que este fin de semana se tuviera que cerrar la comisaría porque no había suficientes efectivos. El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicado que ya han enviado una propuesta de acuerdo al comité de empresa y que prevé recibir la contrapropuesta en los próximos días con el objetivo de que el viernes puedan sellar un pacto. Esto permitiría que los agentes volvieran a hacer horas extra y resolver el conflicto originado.
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