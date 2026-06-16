Interceptan el primer dron con móviles de contrabando en la cárcel de Picassent al enredarse en un foco

Funcionarios de Prisiones del Centro Penitenciario Valencia-Antoni Asunción Hernández, en Picassent, interceptaron este sábado el primer dron con material de contrabando que alguien desde el exterior intentaba introducir en la cárcel, una práctica detectada desde hace al menos cuatro años en otros penales españoles, pero que en el valenciano no se había dado hasta ahora. En este caso, la aeronave pilotada en remoto llevaba dos teléfonos móviles inteligentes de pequeño tamaño, junto con varias tarjetas SIM para disponer de datos y voz, así como los respectivos cargadores, sin los cuales los aparatos no tendrían ningún valor.

El dron, que ya ha sido entregado a la Guardia Civil para que rastree su compra y propiedad, fue detectado, en realidad, por un interno, que lo vio enredado en un foco del patio al que da su celda, y alertó de inmediato al funcionario que vigilaba en ese momento el módulo, el 6 del edificio de Cumplimiento. Se trata del inmueble destinado en principio a albergar a internos que ya han sido condenados y están cumpliendo su pena, aunque, dada la masificación que sufre la cárcel de Picassent, la mayor de España por población reclusa, cada vez es más frecuente que la dirección del centro tenga que mezclar presos preventivos con otros ya condenados, lo que incrementa la conflictividad.

Según un reciente comunicado del sindicato de prisiones Acaip-UGT, mayoritario en el sector, la cárcel de Picassent ha rebasado ya los 2.200 internos, una cifra que tampoco es inhabitual, ya que arrastra desde hace décadas un grave superávit -fue concebida para albergar 1.400 internos en condiciones óptimas, aunque las instalaciones se han tenido que ir ampliando-, no compensado con el adecuado incremento de funcionarios.

Móviles inusuales: táctiles y con cámara

En todo caso, en cuanto el interno vio el dron, sobre las 18.55 horas del sábado, cuando todos los internos estaban ya en sus celdas, esperando el momento de la cena, alertó al funcionario para desvincularse de él antes de que lo viera alguien amarrado muy cerca de su ventana. Gracias a ello, los trabajadores de la prisión pudieron recuperar intacto el dron, al que habían atado un cable para transportar un paquete. En el interior, los funcionarios encontraron dos teléfonos móviles, con varias tarjetas SIM y dos cargadores.

Al parecer, no son los móviles que habitualmente interceptan los trabajadores, pequeños aparatos que únicamente funcionan como teléfonos, es decir, para llamadas de voz. En este caso son móviles inteligentes, con pantalla táctil y cámara, que, con las SIM facilitadas, podrían haber conectado a su dueño incluso por internet, en aquellos puntos ciegos donde los inhibidores de frecuencias de la cárcel no barren por completo la señal de conexión.

Una vez localizada la aeronave, los funcionarios buscaron en las cámaras y dieron cuenta a la Guardia Civil, que dio una batida por el perímetro de la cárcel en busca del piloto, aunque ya no había ni rastro del mismo, dado que, además, este tipo de aparatos pueden ser operados a varios kilómetros de distancia. En este caso, se trata de un cuadricóptero, es decir, de un dron de cuatro hélices y, aunque no ha trascendido ni la marca ni el modelo, lo cierto es que este tipo de tecnología se ha abaratado extraordinariamente en los últimos años, lo que ha provocado una oleada de compras con fines de todo tipo, incluido, obviamente, el delictivo.

Dos avistados, uno capturado

Y no solo son mucho más asequibles que hace solo dos o tres años. También son cada vez más silenciosos, por lo que, en cuanto ganan cierta altura, apenas si es perceptible el sonido del motor, algo que va en beneficio de los usos más ilegales, como es este.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, este es el primer dron capturado en la cárcel valenciana, aunque hubo dos avistados a lo largo de 2025, una cifra muy baja en comparación con los 38 registrados en toda España el año pasado. El mayor número de aeronaves de este tipo vistas o interceptadas en el ámbito penitenciario se dio en cárceles andaluzas, principalmente en la Alhaurín de la Torre (Málaga) y en la de Algeciras (Cádiz).

Cuatro presos han sido reubicados

Aunque de momento no se ha podido establecer con seguridad quién era el destinatario real y final de esos móviles, la dirección de la cárcel ya ha ordenado el traslado de cuatro internos del módulo 6 de Cumplimiento a otro del mismo edificio, pero dotado de mayor control y seguridad, ya que se cree que uno de ellos era el receptor de los teléfonos.

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El módulo 6 es un espacio reservado, en principio, a internos con condenas cortas, lo que hace presumir estancias más o menos breves. En todo caso, cuando se determine la propiedad final del recluso, habrá consecuencias disciplinarias, además de penales, algo de lo que ya se está ocupando la Guardia Civil.